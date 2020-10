Negli ultimi anni si sono diffuse molto le borracce e le tazze termiche. Sono strumenti amici del pianeta che ci permettono di risparmiare molta plastica. E ci permettono anche di conservare una bevanda calda o fredda per molto tempo. Una vera benedizione per chi dimentica sempre la tazza del té in cucina e deve rassegnarsi a bere il té ormai tiepido! Ma per quanto riguarda la pulizia? Ecco qualche consiglio su come pulire le tazze termiche in tre semplici mosse!

Le tazze sono più sporche delle borracce

Di solito le borracce vengono utilizzate per contenere acqua, e dunque sono più facili da pulire. Le tazze termiche, invece, contengono più spesso tè, caffè o altre bevande dall’odore forte (scopri anche come rimuovere i cattivi odori dalle borse vecchie).

Può succedere che la nostra tazza termica risulti macchiata dopo un uso prolungato, oppure che conservi l’odore del contenuto anche dopo un lavaggio. Ma non tutto è perduto, possiamo far ritornare la nostra tazza termica come nuova.

Vediamo come pulire le tazze termiche in tre semplici mosse.

Lasciarle a bagno nel detergente

Innanzitutto, dobbiamo assicurarci di aver rimosso ogni traccia di tè o caffè dalla nostra tazza termica. Riempiamo la vasca del lavandino di acqua calda, e aggiungiamo del detergente per i piatti. Apriamo la tazza termica e immergiamo separatamente il coperchio e il corpo della tazza. Dovranno rimanere a bagno per almeno un’ora. Dopo, risciacquiamo la tazza e il coperchio. Assicuriamoci di lavare bene anche le giunture del coperchio, dove possono annidarsi residui di bevanda.

Mistura di bicarbonato e aceto

Facciamo bollire dell’acqua e aggiungiamo qualche cucchiaino di bicarbonato e un po’ di aceto bianco. Versiamo la mistura ancora calda nella tazza e chiudiamo il coperchio. Lasciamola riposare fino a quando il liquido all’interno si sarà raffreddato. Bicarbonato e aceto sono due sostanze molto utili nel liberarci dei cattivi odori.

Lasciare asciugare all’aria

Dopo qualche ora, svuotiamo la nostra tazza e sciacquiamola ancora una volta. È importante lasciarla asciugare all’aria. Posizioniamo la tazza e il coperchio separati su un panno o su un foglio di carta assorbente. Non tocchiamoli fino a quando non saranno completamente asciutti. Mettiamo via la tazza e il coperchio separatamente, così eviteremo che si crei umidità all’interno.

Ecco come pulire le tazze termiche in tre semplici mosse.