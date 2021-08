Negli ultimi mesi abbiamo tutti ricominciato a coltivare la nostra vita sociale. Dopo il periodo di chiusure che tutti abbiamo sperimentato infatti, dalla tarda primavera qualcosa sembra essere cambiato. Con la speranza che si tratti di una svolta decisiva e non di una bella illusione, ci prepariamo tutti ad un inverno diverso dall’anno scorso. Fatto dunque di cene, eventi e occasioni per frequentare amici e conoscere persone nuove. In questo, neanche a dirlo, la scelta degli abiti e degli accessori tornerà ad essere una parte fondamentale.

È arrivato il momento

Tra le conseguenze delle chiusure che ci hanno accompagnato nell’ultimo anno vi è anche il fatto che molti vestiti e accessori sono rimasti nell’armadio. D’altronde senza occasioni per sfoggiarli, le alternative non erano molte. Ora però come dicevamo le cose sembrano andare verso un’altra direzione ed è dunque arrivata l’ora di riaprire ante e cassetti e pensare alle giuste combinazioni per l’autunno. A tal proposito tra pochissimo andremo a parlare di una scarpa molto diffusa ultimamente e di come fare per indossarla nel modo giusto.

Svelata la scarpa di assoluta tendenza nel 2021 più tre consigli su come indossarla

Nonostante tutto, la moda in questi mesi non si è fermata. Gli stilisti infatti hanno continuato a creare e le tendenze non hanno fermato la loro evoluzione e diffusione. Sta a noi dunque ricominciare ad interessarci e scoprire cosa, sia ora che nei prossimi mesi, andrà per la maggiore. A tal proposito ecco svelata la scarpa di assoluta tendenza nel 2021 più tre consigli su come indossarla. Stiamo parlando del mocassino con tacco. Sono già diversi mesi che i mocassini sono tornati ad essere protagonisti indiscussi delle tendenze sia estive che autunnali. Ultimamente però, oltre al classico modello, sta prendendo piede anche quello con il tacco, combinazione eccezionale di elegante e vintage.

Possiamo indossare questa scarpa sfruttando diverse combinazioni. Difatti è possibile orientarsi su pantaloni eleganti in cotone oppure su gonne corte. In alternativa possiamo pensare di abbinarli anche con l’intramontabile jeans, il quale si sposerà benissimo con queste scarpe. L’importante, sia nel caso dei jeans che di pantaloni più eleganti, è stare attenti alla lunghezza. Difatti l’orlo non dovrebbe superare le caviglie, altrimenti coprirebbe una gran parte del design del mocassino con tacco. A proposito poi di come scegliere il pantalone da abbinare a queste scarpe meravigliose, scopriamo il jeans da indossare per sembrare subito ringiovaniti e in gran forma.