L’estate 2021 volge lentamente al termine, ma la voglia di sole e di mare è ancora forte. Niente di meglio, allora, del regalarsi delle pietanze a base di pesce o di frutti di mare, per portare a tavola il profumo dell’estate.

La ricetta odierna vede il polpo quale ingrediente principale: è molto semplice, relativamente economica e in piena sintonia con il periodo. Nulla da eccepire, dunque, queste facili polpette con il mare dentro sono deliziose e conquistano anche i palati più difficili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti:

mezzo kg di polpo;

4-500 gr di pane raffermo;

100 ml di acqua di cottura del polpo;

80 gr di pecorino;

1 uovo;

1 mazzetto di prezzemolo;

pangrattato e farina di mandorle grossolana q.b.;

sale e pepe (macinato) q.b.;

olio per friggere q.b.

Iniziamo a preparare le nostre polpette di polipo

Iniziamo a preparare il polpo: versiamo dell’acqua in una pentola capiente, aggiungiamo qualche foglia di alloro e portiamo a bollore. A questo punto, immergiamo il nostro polpo per circa 30 minuti. A cottura ultima, lasciamolo raffreddare direttamente in acqua.

Nel frattempo prepariamo la base dell’impasto. Prendiamo il pane raffermo, lo priviamo della scorza e lo sbricioliamo grossolanamente con le mani, dentro una ciotola. A seguire aggiungiamo il prezzemolo e l’aglio (privato dell’anima interna verde), entrambi tritati finemente.

Versiamo, adesso, una giusta quantità di acqua di cottura che ci consenta di impastare velocemente i primi ingredienti. Poi aggiungiamo anche il pecorino, il sale e diamo una girata di pepe.

Queste facili polpette con il mare dentro sono deliziose e conquistano anche i palati più difficili

Prendiamo a questo punto il nostro polpo raffreddato e tagliamolo a pezzi molto, molto piccoli. Potremmo eventualmente pensare di tritarlo direttamente nel mixer (giusto una manciata di secondi) dopo averlo tagliato (almeno) un po’ con il coltello.

A questo punto lo uniamo al resto del composto, insieme all’uovo. Regoliamoci con la consistenza: il tutto non dovrà essere liquido, né duro da non lasciarsi lavorare. Eventualmente, nel primo caso aggiungiamo del pangrattato, nel secondo un filo di acqua di cottura.

Adesso, prendiamo 1-2 cucchiai di impasto per volta e iniziamo a formare con le mani le nostre polpette. Poi le passiamo in una ciotola con del pangrattato e nella farina di mandorle.

Ora, mettiamo sulla fiamma media una padella con l’olio per friggere e procediamo con la cottura delle polpette, un po’ per lato. Le tiriamo fuori solo quando presenteranno una bella doratura in superficie.

Approfondimento

Questo irresistibile tiramisù senza zucchero è super cremoso e golosissimo.