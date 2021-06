Con l’arrivo dell’estate in molti stanno cercando un modo innovativo ma non noioso per rimettersi in forma.

Tra questi modi è necessario segnalare una disciplina sportiva diventata di tendenza negli ultimi anni.

Si sta scrivendo della pole dance, un vero e proprio sport riconosciuto che si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo.

Secondo alcuni storici si tratta di uno sport nato in Nord America negli anni 20 del ‘900. Per altri, invece, risalirebbe addirittura al XII secolo in India.

È una disciplina scelta prevalentemente dalle donne, nonostante sia molto consigliata anche per gli uomini.

Chi pratica questo sport saprà che si tratta dell’unione tra tecnica sportiva e danza, si richiede una certa dose di forza fisica, destrezza e coordinazione.

Tra i tanti benefici che vengono segnalati troviamo un aumento della massa muscolare a discapito della grassa.

Il dimagrimento complessivo si noterà, prevalentemente su punto vita, fianchi e braccia.

È questo lo sport dell’estate che spopola su Instagram tra le influencer perfetto per tornare in forma divertendosi

Per allenarsi in questa disciplina si usa un solo e unico attrezzo: un palo in acciaio cromato o inossidabile sul quale si svilupperanno i movimenti.

Praticando questa disciplina sportiva, in alcuni mesi cominceremo a notare dei cambiamenti per quanto riguarda sviluppo di doti atletiche.

Tuttavia, sarà importante allenarsi in maniera continuata e costante per ottenere scioltezza, agilità e controllo del corpo.

Il fine ultimo di questa disciplina è l’esecuzione di figure acrobatiche dalle meno complesse sino a quelle molto difficili.

Delle vere e proprie coreografie capaci di mettere in sintonia corpo e mente nella loro esecuzione.

Quelli che nella danza sono i “passi”, nella pole dance si dicono “trick”. Molti di questi trick possono diventare anche dei veri e propri segni distintivi dell’atleta che li esegue o che, in alcuni casi, li ha inventati.

Per avvicinarsi a questa disciplina non è necessario possedere una particolare prestanza fisica. Infatti, quasi tutti possono praticarla senza particolari controindicazioni. Bisognerà solamente essere consapevoli che i miglioramenti arriveranno con il tempo e con l’allenamento costante.

Sarà anche possibile allenarsi direttamente a casa utilizzando delle versioni di palo create per l’ambiente domestico o trasportabili.

