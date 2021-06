Da anni siamo abituate a leggere di ingredienti naturali utilizzati nei prodotti di cosmetica. Infatti sono sempre più numerosi gli ingredienti da cucina che vengono impiegati come veri e propri alleati di bellezza. Però, ammettiamolo: alcuni sono veramente inaspettati.

Tra questi troviamo sicuramente il prezzemolo, uno degli ingredienti più comuni in cucina e protagonista di diete come, ad esempio, quella mediterranea.

In questo articolo scopriremo che per una pelle luminosa e capelli splendenti basta usare il prezzemolo in questo modo.

Proprietà benefiche

Il prezzemolo è da sempre l’erba aromatica che sta in mezzo, perché sta bene con tutto. È ricco di calcio, sali minerali, vitamine – A B C J K-, magnesio, fosforo e potassio. Contiene inoltre acido folico e pantotenico, colina e ferro. Tutte queste sostanze sono importanti perché apportano benefici sia al corpo che alla pelle e ai capelli.

Grazie alla vitamina C, il prezzemolo è in grado di aumentare il collagene della pelle e riparare le cellule danneggiate come un siero anti-age. Contrasta l’acne, i brufoli e ha proprietà schiarenti. Di conseguenza è un vero e proprio alleato per ridurre la comparsa di macchie e cicatrici.

Può anche essere usato come un detergente. Infatti, le sue foglie possono essere applicate localmente per pulire in profondità la pelle e per bilanciare la produzione di sebo.

È l’ingrediente perfetto anche per i capelli. Combatte la caduta dei capelli, è in grado di contrastare la forfora e, grazie alle sue tante vitamine, promuove addirittura la ricrescita dei capelli. Infine, il prezzemolo contiene anche del rame, utile per mantenere il colore naturale dei propri capelli.

Ma come usare il prezzemolo per godere dei suoi tanti benefici?

Oltre che assumerlo nella propria dieta, l’ideale è di preparare delle vere e proprie maschere fai da te per il viso e per i capelli.

Per far scomparire le occhiaie e ridurre quel fastidioso colore sotto gli occhi si può realizzare un impacco. Basterà tritare un mazzetto di prezzemolo, schiacciarlo per bene sino ad estrarre il succo e unirlo con un po’ di acqua calda o yogurt bianco. Una volta freddo sarà possibile applicarlo sulla zona e lasciare agire per circa 20 minuti.

Per avere una pelle più omogenea e radiosa abbiamo bisogno di 15 minuti, di cinque rametti di prezzemolo tritati , succo limone, 3 cetrioli e un po’ di olio d’oliva.

Il composto andrà applicato sul viso con l’aiuto dei dischetti di cotone e si dovrà poi risciacquare con dell’acqua tiepida.

Per i capelli la maschera fai da te perfetta prevede olio di cocco e acqua di prezzemolo. Dopo aver fatto bollire un mazzetto di prezzemolo con dell’acqua naturale basterà unire il composto all’olio di cocco e applicarlo come un impacco.

È sorprendente come per una pelle luminosa e capelli splendenti basta solo usare il prezzemolo in questo modo.