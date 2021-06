Finalmente si può pensare nuovamente a viaggiare. Si aspettava da tempo questo momento, sia per lasciarsi alle spalle l’inverno freddo e rigido, sia per superare i periodi bui di lockdown. Partire, fare le valige, programmare percorsi, itinerari culturali e naturalistici, è la priorità di ogni famiglia. Si tende a scegliere mete un po’ più isolate, per evitare centri troppo affollati e godere di aria pulita. Negli ultimi tempi la bicicletta ha acquisito punti, diventando mezzo di trasporto ma anche un modo alternativo per viaggiare tra meravigliosi paesaggi. In Italia esistono diversi percorsi, attraversando posti incredibili, si possono percorrere piste ciclabili suggestive.

Le più belle strade da percorrere in Italia con la bicicletta per godere di paesaggi straordinari da cartolina, ne segnaliamo 4.

Garda by bike

È una pista ciclabile sospesa fantastica, realizzata in legno e acciaio, non ancora terminata, ma in parte percorribile. La sua spettacolarità è rappresentata dal fatto che si pedala a poche decine di metri sul lago di Garda. Una vista indescrivibile, che farà dimenticare la fatica mentre si pedala. Si parte dal comune Limone sul Garda, al momento sono terminati solo un paio di chilometri, ma a breve tutto sarà pronto per un’esperienza fuori da comune.

Ciclovia del sole

Un itinerario di straordinaria bellezza, il percorso fa parte della pista Eurovelo 7 che da Malta porta a Capo Nord. Nello specifico si parte da Verona, per arrivare a Firenze, attraverso 4 regioni. Lunga 650 Km, si possono scoprire luoghi bellissimi, paesaggi da fiaba e godere anche dei prodotti tipici enogastronomici.

Val Pusteria in Alto Adige

Adatta a tutta la famiglia per assaporare un viaggio a 2 ruote all’insegna della natura, panorami, ma anche cibo e cultura. Si potranno vedere paesini caratteristici, le meravigliose valli, prati e boschi, nella pace più assoluta. Lunga circa 60 km, parte da Rio Pusteria a San Candido, per poi proseguire in Austria.

Valtellina

Itinerario da percorrere sia a piedi che in bicicletta sul fiume Adda, lungo 114 Km. Parte dal lago di Como, fino a Bormio, in Alta Valtellina. La pista si immerge nella natura, tra vigne e meleti. Un’attrazione turistica da non perdere.

Queste sono le più belle strade da percorrere in Italia con la bicicletta per godere di paesaggi straordinari da cartolina.