Chi vuole dimagrire divertendosi immerso nella natura deve provare questo incredibile sport di cui tutti stanno parlando

Con l’avvicinarsi dell’estate in molti sono alla ricerca di uno sport da praticare per ritornare in forma. Come per tutte le questioni della vita anche per quanto riguarda gli sport non sempre è facile appassionarsi a qualcosa in particolare.

Se si crede di aver già provato tutto, e non si ama l’allenamento in palestra, è ora di provare un vero e proprio sport completo.

Si sta scrivendo dell’arrampicata sportiva o climbing, uno sport che negli ultimi anni ha raggiunto un numero sempre maggiore di persone. In alcuni casi è diventata quasi una vera e propria moda da praticare sia tra adulti che con bambini.

Chi ama la montagna e la natura non può perdere l’occasione di provare questo incredibile sport.

Il primo impatto con l’arrampicata sarà un po’ traumatico, soprattutto dal punto di vista mentale. È uno sport che permette a chiunque di scontrarsi con i propri limiti e, in alcuni casi, di superarli.

Nell’immaginario collettivo arrampicare è un qualcosa di incredibilmente pericoloso e complesso, ebbene non è esattamente così. Arrampicare in falesia, come in palestra, è uno sport estremamente sicuro.

Quando si pensa all’arrampicata si pensa alla paura, al pericolo e all’ansia. Eppure, la sensazione che accompagna chi è in parete è adrenalina pura.

Non sono pochi a sostenere che arrampicare sia una vera e propria fonte di benessere per corpo e mente.

L’arrampicato serve a porsi degli obiettivi e impegnarsi con perseveranza per raggiungerli. Iniziando a praticare questo sport si noterà che la voglia di arrivare in cima supera qualsiasi ostacolo o paura. E se si cade, niente panico, si riparte dalla base con più concentrazione e determinazione. Passo dopo passo si troverà il modo di arrivare in cima e dall’alto la soddisfazione sarà immensa.

Non importa il grado di difficoltà della parete, l’autostima ne uscirà comunque rafforzata.

Benefici

Per quanto riguarda i benefici fisici l’arrampicata sportiva sviluppa la forza in diverse parti del corpo. Dalle mani alle braccia sino alle gambe, tutti i muscoli ne usciranno rinforzati. Dal punto di vista mentale, invece, si avrà un notevole aumento della capacità di concentrazione.

Infatti, per riuscire ad arrampicarsi è necessario unire una certa dose di coordinazione con la concentrazione.

Non bisognerà farsi intimorire dal fatto che le prime volte, alla fine di una sessione ci si sentirà più stanchi mentalmente che fisicamente.

Inoltre, è normale non essere coordinati e sciolti all’inizio, con la pratica tutto sembrerà più semplice.

Come iniziare

Ovviamente non è uno sport in cui ci si improvvisa. Per prima cosa sarà necessario seguire un corso tenuto da associazioni autorizzate. Questo permetterà al neofita di imparare manovre, tecniche e materiale necessario per arrampicare in sicurezza.

Il materiale, poi, andrà acquistato in negozi specializzati.

