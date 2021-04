Le mani sono il nostro modo di comunicare con il mondo. È da quando siamo bambini, ma già da neonati che interagiamo con il mondo e con le persone che ci circondano attraverso le nostre mani.

Attraverso di esse possiamo comunicare chi siamo, con le mani possiamo accarezzare, sfiorare, prendere, donare, schiaffeggiare, mangiare. Insomma sono una parte fondamentale del nostro corpo e del nostro essere.

Ma quante volte è capitato di trascurarle, di vederle screpolate, segnate dall’uso di sostanze poco salutari come i saponi, che ci procurano ragadi, tagli, pellicine. Il tutto da alle nostre mani un aspetto stanco e trasandato.

Le cause dell’ingiallimento

Molti, inoltre, vuoi per lavori manuali, per pulizie domestiche, per uso di sostanze coloranti o per la malsana abitudine di fumare tendono ad avere anche un ingiallimento delle unghie.

Questo aspetto è davvero poco gradevole, tanto che molte volte può suscitare una sensazione di disapprovazione e disagio.

Ma è questo l’incredibile motivo per cui mettere del dentifricio sulle unghie, un rimedio inaspettato e a costo zero. Oggi vogliamo con questo articolo proporre un rimedio efficace e molto economico per ovviare a questo inestetismo sgradevole.

Per rendere le nostre unghie nuovamente rosee e togliere quel colorito giallognolo, possiamo ricorre all’uso del dentifricio.

Un rimedio economico e fai da te

Questo rimedio è molto banale ma davvero efficace che permetterà di risolvere il problema in modo veloce e fai da te.

Occorre solo procurarsi del dentifricio e uno spazzolino, due oggetti che comunemente popolano le nostre case.

Applicare una piccola quantità di dentifricio sulle unghie e strofinare delicatamente con lo spazzolino. In men che non si dica le macchie gialle saranno sparite, grazie all’azione del perossido presente all’interno del tubetto.

L’ingiallimento però può anche dipendere da malsane abitudini alimentari o indicare la presenza di alterazioni nell’organismo. Per tanto se il problema persiste è consigliabile consultare uno specialista per capirne le cause.

Approfondimento

