Da quando lo smart working è entrato a far parte della nostra vita, il pc è diventato un elemento fondamentale delle nostre giornate. Passiamo ore davanti al display, lavorando e sistemando tutto ciò che dobbiamo fare. E molti di noi lo usano anche la sera, per cercare di rilassarsi davanti a un bel film. Con l’utilizzo spropositato che facciamo del nostro laptop, non è di certo una sorpresa che questo finisca per rovinarsi. E molti hanno trovato una soluzione alternativa davvero interessante. Dunque, vediamo l’incredibile ragione per cui tutti adesso vogliono spargere un po’ di dentifricio sulla tastiera del loro computer!

Non rovinare la tastiera del computer può essere difficile, ma questo rimedio naturale potrà fare al caso nostro

Sappiamo quanto sia difficile mantenere il nostro computer in ottime condizioni, nonostante il lasso di tempo ampio durante cui ne facciamo uso. Per cercare di risolvere qualsiasi tipo di danno, può entrare in gioco un alleato davvero fondamentale. Stiamo parlando, in questo caso, del dentifricio. In alcuni precedenti articoli avevamo parlato di alcune proprietà davvero interessanti di questo elemento che tutti hanno in casa. E oggi vogliamo mostrarne una altrettanto efficace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco come sfruttare il dentifricio per rendere la tastiera del nostro laptop sempre perfetta

Sembra incredibile, ma il dentifricio può rendere perfetta la superficie della nostra tastiera. Infatti, utilizzando sui tasti che ogni giorno schiacciamo e che, spesso, roviniamo, potremo ottenere un risultato meraviglioso. Se vediamo dei graffi o delle incrostazioni di sporco sulla tastiera del computer, prendiamo il tubetto di dentifricio. Applichiamolo direttamente sulle zone che ci interessano e puliamo il tutto, poi, con un panno in microfibra. Attenzione però. Non applichiamo mai troppo prodotto sulle aree che stiamo cercando di aggiustare. Facendo così rischieremmo di danneggiare ancora di più il nostro pc! Dunque, ora conosciamo l’incredibile ragione per cui tutti adesso vogliono spargere un po’ di dentifricio sulla tastiera del loro computer!

Approfondimento

Una pessima abitudine che molti di noi hanno danneggerà il nostro computer irrimediabilmente