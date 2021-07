La prova costume non è un test da superare, ogni corpo è bello così com’è ed è necessario amarci così come siamo con tutti i difetti e i pregi. Se, però, vogliamo migliorare il nostro aspetto, dobbiamo sapere che esistono alcuni semplici metodi per rassodare e tonificare il corpo. Oggi vedremo qual è l’incredibile metodo rapido ed efficace per avere una pancia piatta.

Una tradizione orientale antichissima

Se vogliamo rassodare la zona dell’addome, ma non siamo amanti della palestra e dello sport, possiamo considerare questa piacevole e utile attività. Si tratta di un tipo particolare di balletto, nato in oriente in tempi antichi e che riscuote molto successo per la sua bellezza. E la sua sensualità. Stiamo parlando della danza del ventre, anche conosciuta come danza orientale o danza araba, nata in oriente, ma amatissima in tutto il mondo.

È questo l’incredibile metodo rapido ed efficace per avere una pancia piatta

La danza del ventre non è solo un ballo tradizionale, ma può essere anche svolto come attività fisica per i suoi numerosi benefici. Questa danza orientale ci permette, infatti, di allenare, in maniera completa, tutta la nostra muscolatura, dalle braccia agli addominali, dai pettorali alle gambe. Innumerevoli, inoltre, sono le versioni e le contaminazioni di questa antica danza.

Con i suoi movimenti sinuosi e sensuali, la danza del ventre tonifica i muscoli, in particolare quelli addominali. Innumerevoli, inoltre, sono le versioni che esistono oggi di questa antica danza. Se faremo pratica, in poche settimane vedremo la nostra pancia ridursi, assumere una forma più definita e i nostri muscoli saranno più tonici. Se vogliamo evitare la fatica e lo stress della palestra, possiamo iniziare a imparare i passi della danza orientale. Tonificheremo i muscoli in un modo dolce e divertente, provare per credere.

