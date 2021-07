In queste giornate d’estate possiamo finalmente concederci delle meritate giornate al mare. Vogliamo solo sdraiarci sulla sabbia, goderci il sole e non pensare a niente. Però, alla fine siamo sempre stremati e sentiamo una forte stanchezza in tutto il corpo. Siamo abituati a pensare che sia normale, ed effettivamente è così. Però, basta questo per non essere più così stanchi dopo una giornata in spiaggia.

Perché ci sentiamo stanchi dopo una giornata di mare?

La cosa che stupisce è che stare al mare sembra non richiedere nessuno sforzo particolare. Insomma, non stiamo certo correndo una maratona. Per la maggior parte del tempo ce ne stiamo beati a prendere sole sulla spiaggia. Come mai allora alla fine della giornata siamo così stanchi? La risposta è molto semplice: è a causa del sole.

Infatti, il nostro corpo per funzionare non può andare al di sopra o al di sotto di certe temperature. Per bilanciare la temperatura esterna quindi, il nostro corpo cerca di regolare la temperatura interna, proprio come fa un frigorifero. E proprio come un frigorifero, per riuscirci il nostro corpo ha bisogno di molta energia. Se però la nostra intenzione è di andare in spiaggia proprio per rimanere sotto al sole, come possiamo evitare di stancarci così tanto? La risposta è nel prossimo paragrafo.

Basta questo per non essere più così stanchi dopo una giornata in spiaggia

Dal momento che vogliamo passare molto tempo sotto al sole dobbiamo innanzitutto compiere delle azioni specifiche. Il loro scopo è quello di prevenire colpi di calore e scottature che possono degenerare sino a favorire la formazione di tumori alla pelle.

Per evitare tutto questo bastano dei semplici accorgimenti. Ad esempio, dobbiamo ricordarci di bere con frequenza e dobbiamo evitare di esporci al sole nelle ore più calde. Questi e altri suggerimenti per mantenere la salute sotto al sole sono già citati in un precedente articolo che troviamo qui.

Se però vogliamo limitare al minimo la sensazione di stanchezza dopo una giornata di mare, è importante non esporsi al sole in modo continuato. Ciò vuol dire che il nostro corpo deve prendere delle pause. In questo modo, la temperatura non raggiungerà mai valori troppo alti e il nostro corpo non dovrà sforzarsi così tanto per abbassarli. Passiamo quindi un po’ di tempo all’ombra, sotto l’ombrellone o al bar. Oppure, possiamo sempre fare un tuffo in acqua una volta ogni tanto.