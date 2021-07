Con l’avanzate dell’estate aumentano anche le giornate di sole e di conseguenza aumenta anche il caldo afoso. Il rischio di insolazione è sempre dietro l’angolo e bisogna prestare molta attenzione per prevenirlo. L’insolazione è una condizione strettamente legata al caldo e al sole. Si manifesta quando prendiamo troppo sole e ne subiamo le conseguenze.

I sintomi più comuni dell’insolazione sono:

arrossamento cutaneo;

stanchezza e debolezza;

abbassamento della pressione;

disidratazione;

perdita di lucidità;

nausea e vomito.

Per prevenirla innanzitutto è fondamentale non esporsi ai raggi solari troppo a lungo. Sono loro, infatti, i diretti responsabili delle insolazioni. Soprattutto le ore più calde del giorno (dalle 11 alle 16) andrebbero evitate. Ma pochi sanno che si possono prevenire le insolazioni con questi comunissimi alimenti. L’alimentazione, infatti è importantissima per prevenire le insolazioni.

L’insolazione è dovuta soprattutto ad una forte disidratazione, dunque per prevenirla dobbiamo necessariamente mangiare cibi che contengano molta acqua. Ecco quali sono gli alimenti più indicati da mangiare per idratarci.

Pochi sanno che si possono prevenire le insolazioni con questi comunissimi alimenti

acqua: l’acqua è la prima cosa che dobbiamo assumere per prevenire le insolazioni. È l’unico alimento in grado di idratare il nostro organismo al 100%, inoltre è una validissima fonte di sali minerali. Non deve essere necessariamente acqua, possono essere anche altre bevande come tisane o succhi di frutta freschi. Attenzione agli alcolici invece: questi contribuiscono ad aumentare la disidratazione;

frutta: tutti i tipi di frutta sono indicati, proprio perché contengono un elevato quantitativo d’acqua. La frutta inoltre è anche fonte di vitamine utili a darci energia e a ristabilire il corretto apporto di nutrienti nel nostro organismo;

verdura: anche la verdura è un’utile fonte di acqua e sali minerali. Non solo: la maggior parte delle verdure sono ricche di fibre e aiutano a mantenere in salute il nostro intestino favorendo la digestione ed evitando il senso di affaticamento che spesso si ha dopo mangiato

Tutti questi alimenti possono essere mischiati insieme in abbinamenti freschi e originali per creare un frullato ricco di gusto e di sostanze nutritive.

