Dal momento che la bella stagione è arrivata, avere una piantina di basilico sul davanzale è utilissimo. Oltre al suo profumo, quest’aromatica regala un sapore speciale e arricchisce i nostri piatti. Pochi sanno che il basilico è anche un ottimo repellente contro zanzare e altri fastidiosi insetti. Abbiamo già dato alcune indicazioni su come utilizzarlo per non farci pungere.

La gran parte delle volte il basilico viene acquistato nei supermercati, che in primavera si riempiono dei vasetti di aromatiche in vendita. Sebbene sia molto semplice da curare e ami la presenza del sole, capita che dopo qualche giorno la nostra pianta cominci a seccare. Da che erano verde brillante e rigogliose, a poco a poco le foglie del basilico cominciano a diventare marroni, così come gli steli.

Il rischio è che la pianta appena acquistata sia destinata a morire. Cosa abbiamo sbagliato? Sembra banale, ma è questo l’errore per cui il basilico che abbiamo comprato al supermercato secca. Una volta individuato, scopriremo che la soluzione è davvero a portata di mano. Solo così la nostra piantina di basilico crescerà forte e produrrà foglie profumate in abbondanza.

Uno dei problemi delle piante prodotte per la grande distribuzione è che spesso le radici non crescono bene. Ciò significa che una volta trapiantate nel vasetto per essere vendute, cominciano a soffrire. Inoltre, queste piante sono spesso coltivate in serra, quindi abituate alla luce artificiale. Una volta portate nelle nostre case, a contatto con la luce del sole, subiscono uno shock immediato. Pertanto, meglio tenere la nostra piantina in casa per qualche giorno, meglio vicino a una finestra.

È questo l’errore per cui il basilico del supermercato secca e rischia di morire, ma questo trucco lo salverà

Ma l’errore che tutti facciamo consiste nel lasciare il basilico nel vasetto in cui l’abbiamo comprato. All’interno del contenitore di vendita la terra è poca e le radici non possono espandersi. Per questo la soluzione migliore è trapiantare immediatamente il basilico in terra o in un vaso più grande. Solo così le radici si rafforzeranno e potranno avere tutti i nutrienti di cui hanno bisogno.

La pianta avrà anche bisogno di essere bagnata abbondantemente, perché nel supermercato avrà sofferto di carenza d’acqua. Se riusciamo, aiutiamola concimandola con l’acqua di cottura di verdure di stagione. L’unica accortezza è che sia fredda e non salata. Per finire, il basilico soffre i ristagni, quindi mai lasciare l’acqua nel sottovaso.

