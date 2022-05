Pochi sanno che per avere basilico e rosmarino sempre abbondanti e profumatissimi basta un trucco contadino che renderà rigogliosi anche menta e prezzemolo

Le piante aromatiche sono un ingrediente importantissimo in cucina. Sono il tocco segreto che esalta il sapore degli altri ingredienti e sono capaci di donare colore e profumo ai piatti. Capita spesso che una ricetta noiosa si trasformi soltanto con l’aggiunta di qualche foglia di basilico o di prezzemolo.

Ma i vantaggi non sono ancora finiti. A differenza di tanti altri alimenti, le erbe aromatiche sono disponibili tutto l’anno. Quando le si coltiva in casa, conservarle è facilissimo e non costa nulla. Per finire, molte erbe aromatiche nascondono benefici per l’organismo. Il comunissimo e tanto amato basilico, per esempio, ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Ecco perché molti scelgono di riservare un angolo del giardino o del balcone alle aromatiche. Un’idea molto particolare consiste nel creare un giardino verticale odoroso. Tuttavia, pochi sanno che per avere basilico e rosmarino rigogliosi e freschi c’è una regola che i contadini custodiscono gelosamente. In questo articolo ne riveliamo alcuni trucchi che ci faranno raccogliere erbe aromatiche in abbondanza senza rischiare di farle seccare o morire.

Dove pianto le mie erbe aromatiche

Oltre al terreno e all’esposizione rispetto al sole, per le erbe aromatiche è importante la vicinanza con alte piante. Come abbiamo visto per gli ortaggi, ci sono delle piante che sarebbe meglio non coltivare mai vicine. Per questa ragione, se abbiamo deciso di creare un angolo o un vaso solo di aromatiche è bene fare le giuste associazioni.

Iniziamo dal rosmarino, le cui radici producono delle sostanze capaci di tenere lontani insetti e parassiti. Quindi, pur essendo adatti a proteggere gli ortaggi dal loro attacco, al contrario il rosmarino è dannoso per le altre aromatiche. Le uniche che possono stargli vicino sono la salvia e la lavanda. Entrambe hanno apparati radicali molto forti che possono competere con quelli del rosmarino.

Pochi sanno che per avere basilico e rosmarino sempre abbondanti e profumatissimi basta un trucco contadino che renderà rigogliosi anche menta e prezzemolo

Passiamo al basilico, amante del sole ma anche dell’acqua. Questa caratteristica lo rende adatto a stare vicino al prezzemolo, a patto che stiano a una certa distanza. Anche l’erba cipollina ama i terreni umidi e assolati. Inoltre, terrà lontano i bruchi dal basilico.

Il timo non ama l’acqua, quindi niente basilico e prezzemolo. Invece, meglio piantarlo vicino alla maggiorana. La menta, invece, è l’unica aromatica solitaria. Infatti, il suo andamento invadente rischia di soffocare le radici delle altre piante. Meglio potarla frequentemente e tenerla in un vaso separata dalle altre, anche per sfruttarne il potere repellente.

