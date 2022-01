La moda, si sa, va e viene, cambia velocemente e spesso riporta alla ribalta trend del passato.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, ogni anno assistiamo al ritorno di capi ed accessori fino ad allora caduti in disuso. Spesso, grazie a qualche film o a influencer vengono lanciate mode che si diffondono presto sia sulle passerelle che sulle strade.

Oggi vogliamo parlare di un accessorio che da fuorimoda è passato ad essere probabilmente il più popolare di questo inverno. Infatti, è questo l’accessorio del momento che rende elegante e ricercato qualunque outfit in una semplice mossa.

Perfetto per chi ama il lusso e l’eleganza

L’accessorio di cui vogliamo parlare oggi era estremamente popolare sino metà del secolo scorso per poi essere stato dimenticato. Stiamo parlando degli spilloni per maglie, splendide decorazioni per i nostri maglioni di lana e feltro.

La donna del passato possedeva alcuni spilloni e li sfoggiava come gioielli di pregio. Spesso erano l’unico modo per fermare maglie e giacche senza bottoni. Una volta che i bottoni e le zip si sono diffuse, queste spille sono cadute in disuso, spesso indossate da donne anziane.

Ora, grazie a Internet, i social network e alle mode che ritornano, le spille sono tornate alla ribalta, sempre più usate per finalità decorative e per rendere unico e speciale un outfit.

È questo l’accessorio del momento che rende elegante e ricercato qualunque outfit in una semplice mossa

Gli spilloni si possono usare per decorare un maglione o una giacca e vanno posizionate all’altezza del collo oppure più in basso sul petto, ma non solo.

Se la indossiamo sul bavero, andrebbero indossati sul lato sinistro (se vogliamo seguire le regole del bon ton). Niente, però, ci vieta di portarla in modo creativo e posizionarla in posti insoliti.

Possiamo portarla sul cappotto o la giacca, sulla sciarpa o addirittura sul cappello. Se dobbiamo vestirci eleganti per una serata formale, possiamo posizionarla direttamente sull’abito che indosseremo.

L’unica regola da seguire è di abbinare lo stile: una spilla di brillanti e pietre andrebbe accostata ad un outfit classico e formale, mentre spille in altri materiali possiamo anche portarle tutti i giorni. Ora non ci resta che andare per mercatini dell’usato o nei cassetti della nonna a trovare spille e spilloni con cui faremo un figurone.

Approfondimento

In pochi hanno pensato a queste tre idee inaspettate per riciclare i vecchi maglioni infeltriti.