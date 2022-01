L’anno per i mercati azionari inizia al rialzo, ma fino a quando continuerà? Solitamente la prima settimana dell’anno è positiva, ma dalla seconda in poi, ciclicamente tendono a iniziare movimenti di ribasso. Quest’anno infatti, si proietta che il massimo della prima settimana potrebbe rimanere inviolato per alcuni mesi. Come al solito si procederà per step ma ora torniamo al breve termine.

Alle ore 16:40 della giornata di contrattazione del 3 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.029

Eurostoxx Future

4.324

Ftse Mib Future

27.625

S&P 500 Index

4.779,64.

Il 2022 potrebbe essere al ribasso fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

Massimo nelle prime 2 settimane dell’anno e poi ribasso fino al mese di giugno/luglio.

Cosa attendiamo per la settimana appena iniziata?

Fase laterale ribassista fra lunedì e martedì e poi rialzo fino a venerdì. Il minimo probabilmente si formerà martedì e il massimo nella giornata di venerdì. Per il momento confermiamo questo percorso campione anche se la probabilità che il minimo settimanale sia stato segnato oggi è superiore all’80%.

L’anno per i mercati azionari inizia al rialzo, ma fino a quando continuerà? I livelli chiave per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 4 gennaio inferiore ai 15.844. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.046.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 4 gennaio inferiore ai 4.277. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.026.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 4 gennaio inferiore ai 27.670. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.315.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera del 4 gennaio superiore ai 4.787. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.733.

Posizione in corso per il trading multidays

Continuare a mantenere i Long aperti in data 23 dicembre sugli indici analizzati.

Come si potrebbe svolgere la giornata di contrattazione di martedì?

Fase laterale ribassista con pochi volumi.