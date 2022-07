In questo periodo, sui social ma anche in televisione e nei nostri personali gruppi WhatsApp, proliferano sicuramente notizie di matrimoni, vip e non solo.

Pensare all’abito bianco e al giorno del sì ci porta indietro nel tempo e ci fa sognare, ma essere invitate ad un matrimonio è diverso.

Tutta l’aura romantica di cui accennavamo poc’anzi va quasi scomparendo, lasciando il posto ad una terribile indecisione.

Vado o non vado? E se decidessi di andare, cosa mi metto? E poi: cosa regalare agli sposi? Sono questi i quesiti più frequenti.

C’è infatti chi trova le feste troppo lunghe e noiose e chi, anche se le adora, non sa proprio come vestirsi.

A tal proposito, vogliamo avanzare un suggerimento promuovendo un abito che è stato recentemente inserito tra le tendenze dell’estate 2022 dagli esperti di moda.

Si tratta dello chemisier, sofisticato ed elegante, ma comodo e dal basso profilo: insomma, è questo il vestito perfetto da invitata ad un matrimonio.

Innanzitutto, considerando che dovremmo presenziare ad una cerimonia religiosa, lo chemisier permetterebbe di prendere correttamente le misure.

Ovvero: lunghezza midi e scollatura non troppo vistosa, ma comunque dal bel taglio, con maniche a ¾ che risolvono il problema della stola sulle spalle.

Senza contare, poi, che il taglio di questo vestito riesce a valorizzare adeguatamente il fisico ad ogni età, puntando ovviamente sui giusti abbinamenti: scopriamoli insieme.

È questo il vestito perfetto da invitata ad un matrimonio perché è chic anche senza mettere i tacchi

La prima regola è sceglierlo in un tessuto fresco come lino o cotone, scommettendo su delicati colori pastello, se non vogliamo apparire troppo vistose.

In alternativa, prendiamo in considerazione i modelli con base chiara e piccoli motivi floreali o di altro tipo, l’importante è che siano sempre minimal.

Ma veniamo ora alla costruzione del look perfetto: scelto lo chemisier che più ci piace, vediamo come valorizzarlo con gli accessori.

Consigliatissimi gli orecchini in oro lunghi e un bracciale rigido, mentre per quanto riguarda le scarpe andranno benissimo delle slingback kitten heel, ora di tendenza.

Immancabile, poi, una cintura in tessuto o in pelle chiara per segnare il punto vita e modellare il fisico a piacimento.

A questo punto manca solo l’ultimo dettaglio: la borsa.

Al posto della classica pochette in versione clutch, scegliamo una mini bag, possibilmente colorata, per vivacizzare il look.

