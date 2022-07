Questo tipico pesce azzurro del Mediterraneo è molto facile da reperire quasi tutto l’anno. Dalle carni gustose e molto economico, è una valida alternativa alle solite alici o sarde. Lo sgombro non è solo molto squisito, ma ricco di omega 3 e di altri preziosi nutrienti. Ma, a differenza degli altri pesci della stessa categoria, a volte risulta poco digeribile. Per facilitare la digestione ed evitare che ci rimanga sullo stomaco basta solo utilizzare qualche stratagemma. Con la giusta cottura non solo lo renderemo più appetibile, ma anche più saporito. Utilizzando le erbe aromatiche, ad esempio, andremo a smorzare il sapore un po’ intenso di questo pesce azzurro.

Come cucinare lo sgombro per renderlo più digeribile con qualche ricetta sfiziosa per esaltare il sapore di questo pesce economico

La prima ricetta che proponiamo è quella dello sgombro sott’olio alla menta e finocchietto. Prendiamo i filetti di sgombro già puliti e senza lisca e avvolgiamoli in un canovaccio. Immergiamoli in una pentola con acqua fredda e sale, mettiamola sul fornello e cuociamoli per 2 minuti dopo il bollore. Dopodiché scoliamo il canovaccio dall’acqua e trasferiamolo in una pirofila, preferibilmente di ceramica. Versiamo dell’aceto bianco e facciamo marinare per 2 ore circa. Nel frattempo, prendiamo dell’aglio, foglie di menta e semi di finocchietto, tritiamoli e mescoliamoli con dell’olio EVO. Togliamo i filetti di sgombro dal canovaccio e disponiamoli un po’ alla volta in un barattolo di vetro. Alterniamo l’olio aromatizzato con il trito di erbe e riempiamo lo spazio rimanente con altro olio EVO. Lasciamo riposare per una notte e consumiamoli già dal giorno successivo.

Altre due idee appetitose davvero originali

Invece di prepararlo sott’olio, possiamo usare lo sgombro per farcire dei buonissimi fiori di zucca fritti. Per renderlo più digeribile procediamo sempre con una marinatura di almeno 2 ore e aggiungiamo qualche erba aromatica. Nel mentre puliamo i fiori di zucca, priviamoli del pistillo e aggiungiamo poi un po’ di filetto di sgombro. Prepariamo la pastella come più ci piace, ma se vogliamo il massimo della croccantezza utilizziamo la birra. Nelle giuste dosi renderà i fiori di zucca saporiti e croccantissimi.

Per finire, una ricetta semplicissima che si può utilizzare con molti tipi di pesce, le polpettine. Basterà qualche filetto di sgombro, pancarré o mollica di pane, uovo e aromi vari da mettere tutti insieme nel mixer. Si crea l’impasto, si appallottola e si soffrigge in padella. Se vogliamo un sapore più delicato, aggiungiamo un paio di filetti di alici sott’olio che amalgameranno meglio il tutto.

Quindi, ecco come cucinare lo sgombro per renderlo più digeribile in poche mosse. Il sapore un po’ forte di questo pesce azzurro non è amato da tutti, è vero. Marinandolo e cucinandolo nel modo giusto, però, diventerà in un attimo il preferito di tutti.

Lettura consigliata

Non tutti lo mangiano ma questo pesce di stagione contiene omega 3, poco colesterolo ed è delizioso