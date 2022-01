Quando andiamo a fare la spesa, sappiamo che al nostro rientro potremo contare sull’aiuto del congelatore del frigorifero per poter avere la dispensa piena. Al giorno d’oggi, infatti, grazie alla tecnologia possiamo congelare e scongelare con facilità quasi tutti gli alimenti. E se è vero che congelare è una pratica facile e veloce, scongelare non lo è altrettanto, in quanto bisognerà prendere le dovute precauzioni per avere un prodotto finale integro. Mostriamo che è questo il vero segreto per scongelare correttamente carne, verdure e pane e non commettere questi 3 errori.

Diversi metodi

Sono davvero tante le tipologie di scongelamento degli alimenti. Tra le pratiche comuni, si passa dall’esposizione del prodotto a temperatura ambiente all’usatissimo strumento del microonde. Oppure si scongela sotto l’acqua corrente o dentro una bacinella di acqua calda.

Tra i più usati nelle famiglie italiane inoltre c’è l’utilizzo immediato del prodotto che non ha bisogno di essere scongelato. Questa però è una pratica che non va bene per tutti gli alimenti, ma solo per alcuni. Infatti, alcune verdure potrebbero risentire di uno scongelamento all’aria aperta e quindi sarebbe meglio utilizzarle subito in cucina. È meglio che i piselli facciano subito il loro salto dal freezer alla padella, ad esempio.

Diversi però sono gli alimenti da scongelare prima di essere utilizzati, quindi sarebbe opportuno imparare a farlo nel miglior modo possibile.

È questo il vero segreto per scongelare correttamente carne, verdure e pane e non commettere questi 3 errori

Quasi tutti gli alimenti potrebbero essere sfavoriti dalla proliferazione batterica nella fase dello scongelamento e l’unico modo per fermarla è quella di usare il frigo. Ebbene sì, scongelare in frigo i prodotti precedentemente congelati nel freezer è l’unica pratica ottimale per non incorrere in problemi alimentari.

Lo scongelamento della carne, delle verdure e anche di pane e prodotti vari, anche se è lungo, perché potrebbe durare dalle 12 alle 24 ore, è l’unico realmente sano e possibile per i nostri alimenti.

Quindi non commettiamo gli errori di scongelare all’aria aperta, perché questo non velocizzerà la preparazione degli alimenti, anzi darà il via alla proliferazione batterica.

Se usiamo il tasto defrost del microonde dobbiamo essere certi che quell’alimento dovrà essere consumato entro breve.

E infine, se desideriamo scongelare usando l’acqua corrente, poniamo l’alimento dentro una bacinella e facciamo in modo che l’acqua continui a correre a filo. Se infatti la lasciamo ristagnare, potrebbe iniziare quella proliferazione batterica che non fa bene al nostro cibo, alterandone anche il gusto.