Sono molto amati, ma anche molto odiati per il loro odore, eppure i broccoli sono un’ottima verdura di stagione. È un ortaggio molto diffuso nel nostro Paese e il suo utilizzo nella cucina mediterranea è davvero ampio. Appartiene alla famiglia dei cavoli e ne mangiamo le infiorescenze non le foglie. Usato come condimento di primi piatti o accompagnamento ai secondi, non tutti sanno che il broccolo può essere usato in cucina in modo molto variegato. Non in padella e nemmeno con patate, ma ecco 3 ricette sfiziose e veloci su come cucinare i broccoli come secondo piatto.

Fantasia in cucina

Se abbiamo cucinato un primo piatto ricco e abbondante è meglio cucinare un secondo di verdure più semplice. Ecco che il broccolo fa al caso nostro.

Polpette di broccoli

lavare accuratamente i broccoli e lessarli. A fine cottura schiacciare con una forchetta per ridurli in poltiglia, condire con spezie a piacere e aggiungere uova, pan grattato e parmigiano. Mescolare bene, amalgamando anche con le mani, se necessario. Infine, realizzare delle palline. Friggere in olio caldo e abbondante. Se volete un cuore di mozzarella filante inserire un tocchetto del formaggio all’interno della pallina prima di mettere a friggere. Sarà un piatto sfizioso anche per i bambini.

Broccoli gratinati

Lessare la verdura e scolarla. Porre dentro una terrina imburrata o ricoperta di carta da forno in modo molto compatto, senza lasciare fossette tra un broccolo e l’altro. Aggiungere olive e acciughe per dare un tocco di sapore in più e condire con olio. Lasciare cuocere in forno per 10 minuti. Tagliare a fette la mozzarella e metterla sui broccoli gratinati come se fosse una pizza. Aspettare che la mozzarella si sciolga e il piatto è pronto. Una variante dei broccoli gratinati consiste nell’aggiunta di pan grattato prima che essi vengano infornati.

Pasta sfoglia di broccoli

Preparare la pasta sfoglia in casa o acquistarne una per velocizzare il tutto. Lessare i broccoli e salarli. Dopo averli scolati, saltarli in padella con le cipolle già rosolate. Aggiungere olive e aggiustare di sale. A questo punto potete scegliere tra due opzioni: sbattere due uova, aggiungerle al composto insieme ad abbondante parmigiano e amalgamare il tutto prima di mettere dentro la teglia. Oppure aggiungere un formaggio molto cremoso e mescolare con energia per mixare bene broccoli e formaggio. Infornare fino a che non si sia formata una patina croccante. Servire calda.