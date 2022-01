Ci sono dei cibi molto popolari, che tutti adoriamo, ma che spesso cuciniamo sempre allo stesso modo, senza variare mai. Bisognerebbe invece sperimentare, così da diventare cuochi migliori e sorprendere i commensali ogni volta.

Oggi proviamo quindi a imparare qualcosa di nuovo: prenderemo un cibo molto amato, lo aromatizzeremo per bene, e poi gli aggiungeremo un condimento imperdibile. Ecco, infatti, una favolosa ricetta di pollo con aglio e una salsa che fa venire l’acquolina in bocca.

Ingredienti

Oggi cuciniamo delle alette di pollo, un piatto popolare e che viene anche apprezzato in Italia. Lo faremo aggiungendo una saporitissima salsa al formaggio erborinato, come il gorgonzola. Per prepararne per quattro persone avremo bisogno di questi ingredienti:

1,5 chili di ali di pollo;

3 cucchiai di farina normale;

2 cucchiaini di aglio disidratato macinato;

1-2 cucchiai di pepe nero;

1 cucchiaino di paprika.

Mentre per la salsa al formaggio useremo questi:

40 grammi di burro salato;

2 cucchiai di farina normale;

150 millilitri di latte intero;

150g di formaggio erborinato, come il gorgonzola.

Iniziamo mescolando la farina, l’aglio macinato, il pepe, la paprika e un grosso pizzico di sale in una grande ciotola. Dopo che abbiamo mescolato bene, aggiungiamo il pollo e mescoliamo ancora per ricoprirlo con i condimenti, poi copriamolo e mettiamolo da parte per 30 minuti.

Per la salsa al formaggio, sciogliamo il burro in una padella media, poi aggiungiamo la farina e cuociamo, mescolando, per 1 minuto. Aggiungiamo il latte gradualmente, mescolando, fino a quando il composto non si addensa.

Portiamo ad ebollizione, sempre mescolando, poi una volta che bolle togliamo tutto dal fuoco. Prendiamo il formaggio e sbricioliamolo su questo composto. Mescoliamo tutto fino ad ottenere un risultato omogeneo. Regoliamo di sale e lasciamo da parte.

Ora cuociamo le alette. Possiamo farle al forno o sul barbecue. Siccome siamo in inverno, e forse fa un po’ freddo per il barbecue, utilizziamo il forno. Stendiamo le ali su un paio di teglie da forno e cospargiamole con 2 cucchiai di olio d’oliva, quindi cuociamo per 20 minuti a 180 gradi. Poi giriamo le alette e cuociamole ancora per 20 minuti. Quando sono ben dorate possiamo toglierle dal forno.

Impiattiamo le alette, mettendo la salsa di formaggio da un lato, oppure direttamente sopra, se preferiamo. Serviamo con un contorno di patate o di insalata.

