Con un termometro che tende verso gradi alti e incandescenti probabilmente i nostri pasti iniziano a diventare più freschi e leggeri. Certe volte è proprio la fame a diminuire, ma anche se continuassimo ad essere delle buone forchette potremmo avvertire l’esigenza di non appesantirci eccessivamente.

Per fortuna, in questo periodo che precede l’estate, e poi per tutta la durata di questa stagione, ci vengono in soccorso innumerevoli varietà di verdure. I peperoni, le melanzane, i pomodori, la cicoria, i fiori di zucca sono incredibili, non solo come contorni ma anche come veri e propri piatti unici.

In quest’elenco di verdure, che sprizzano stagionalità da tutti i pori, non dovrebbero assolutamente mancare le zucchine. Anche con queste possiamo portare in tavola prelibatezze uniche, ideali per una cena gustosa ma all’insegna della leggerezza.

Solitamente sono le protagoniste di filanti sformati simili a gateaux o morbide polpettine, ma non per forza dobbiamo rispolverare sempre queste preparazioni dal ricettario della nonna.

Infatti, con un tocco d’innovazione, possiamo trasformarle in squisiti involtini da mangiare anche freddi oppure, come vedremo nell’articolo di oggi, in degli hamburger che faranno felice tutta la famiglia.

Ingredienti

Per 4 persone:

400 grammi di zucchine;

1 uovo;

80 grammi di porro (pesato pulito);

60 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

4 foglioline di menta;

un pizzico di timo essiccato;

olio extravergine di oliva q.b.;

4 fettine di scamorza affumicata o altro formaggio filante a scelta (no mozzarella).

Come cucinare le zucchine per cena in modo diverso dal classico sformato con questa ricetta sfiziosa, velocissima e leggera

Per preparare i nostri hamburger iniziamo dalle zucchine. Laviamole, priviamole delle estremità e grattugiamole utilizzando i fori più ampi di una mandolina. Condiamo con il sale, mettiamo a scolare per qualche minuto e schiacciamo il trito con una forchetta per eliminare l’acqua di vegetazione.

In una ciotola, poi, sbattiamo un uovo e condiamolo con il pepe, il timo, le foglie di menta e il porro precedentemente tritati. A questo punto uniamo le zucchine, iniziamo a mescolare e dopo incorporiamo il Parmigiano grattugiato.

Una volta che il composto sarà ben amalgamato formiamo delle palline e poi schiacciamole per dare la forma ad hamburger. Man mano che li andiamo facendo disponiamoli su una teglia foderata con carta forno e cospargiamoli con un filo d’olio.

Inforniamo, poi, a 180 gradi per 30 minuti, modalità statica, girando ogni disco a metà cottura. Infine, subito dopo aver sfornato e prima di servire, completiamo disponendo su ogni hamburger una fettina di scamorza affumicata.

Allora, ecco come cucinare le zucchine per cena in modo diverso dalle solite preparazioni, conquistando il palato di grandi e piccini.

Lettura consigliata

Addio spinaci e ricotta, per farcire la pasta sfoglia d’estate e fare una torta salata irresistibile proviamo questo ripieno gustosissimo