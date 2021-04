È difficile trovare qualcuno a cui non piacciono i pistacchi. Perché sono un alimento gustoso e nutriente, buono da mangiare sia da solo, sia come ingrediente per numerose ricette.

Quante volte, però, ci siamo ritrovati a dover lottare per aprire quel guscio troppo chiuso o che proprio non ne voleva sapere di aprirsi. E magari a rinunciare ad assaporare quel magnifico pistacchio che volevamo assaggiare a tutti i costi.

Per fortuna, la nostra Redazione ha scovato un metodo tanto intelligente quanto efficace per sgusciare i pistacchi in un batter d’occhio. Così che li avremo sempre a portata di mano per farne una scorpacciata (con moderazione) o per metterli nei nostri piatti preferiti.

É questo il trucco geniale per aprire i pistacchi in un secondo e non fare più fatica.

Perché preferire i pistacchi in guscio a quelli tostati e salati

Durante la spesa al supermercato, alcuni di noi saranno si saranno sicuramente lasciati stuzzicare dai pistacchi venduti già sgusciati, tostati e salati. Come biasimarli, sono più saporiti e non bisogna perdere tempo per aprirli.

Se vogliamo pensare alla nostra salute e rispettare la dieta, dovremmo però mettere da parte la pigrizia. Orientiamoci sui pistacchi al naturale, ancora col guscio.

Questo pistacchio, infatti, ha subito meno lavorazioni, per cui è più probabile che mantenga intatte la maggior parte delle sue proprietà nutritive. Inoltre, quelli tostati e salati hanno più calorie ed un alto contenuto di sodio, che non fa bene al nostro organismo.

Per aprire questa deliziosa frutta in men che non si dica, è sufficiente applicare la pura e semplice fisica. Basta infatti prendere in mano due pistacchi e inserire la parte inferiore del guscio del primo dentro quello ancora semi chiuso dell’altro.

Ora non ci rimane che usare il primo pistacchio per fare leva sul secondo, e vedremo come l’involucro si aprirà in un attimo. Ripetiamo lo stesso procedimento anche con gli altri frutti. Potremo così gustare i nostri pistacchi col minimo sforzo e senza rischiare di sbriciolarli con lo schiaccianoci.

