Tutti sappiamo che proteggersi dalle radiazioni solari è importantissimo. I raggi del sole infatti, possono causare macchie della pelle, invecchiamento prematuro o, nei casi più gravi, anche cancro alla pelle. Proteggere il nostro corpo dalle radiazioni solari non è importante solo quando andiamo in spiaggia. Dovremmo avere sempre con noi una buona crema solare, e indossarla durante tutto l’anno.

È particolarmente importante avere sempre la protezione solare sul viso e sulle mani. Infatti queste sono le parti del corpo più esposte al sole, anche in inverno.

Ma non vi sembra di dimenticare qualcosa? C’è una parte del corpo che spesso ci dimentichiamo di proteggere dai raggi del sole. Si tratta dei capelli. Anche i capelli hanno bisogno di protezione. Infatti potrebbero rovinarsi se stanno troppo esposti al sole. Ma come fare per proteggere la nostra chioma? Ecco la crema solare naturale per proteggere i vostri capelli.

Il segreto è l’idratazione

La prima regola per avere i capelli in salute è quella di idratarli. Una chioma troppo secca infatti, rischia di rovinarsi o sfibrarsi. Quando manca l’idratazione, i capelli sviluppano doppie punte o si spezzano facilmente. Il sole può contribuire a rovinarli.

È per questo che dobbiamo proteggere i nostri capelli, soprattutto quando andiamo in spiaggia.

L’ingrediente naturale migliore per creare una maschera protettiva è l’olio di cocco.

Usate questo trucco quando andate in spiaggia: portate con voi una bottiglietta di olio di cocco e una spazzola. L’olio di cocco è la crema solare naturale per proteggere i vostri capelli. Ma come utilizzare concretamente l’olio di cocco sui capelli?

Come utilizzare la crema solare naturale per i capelli

Potete creare una maschera all’olio di cocco prima di esporvi al sole.

Potete farlo anche a casa, ma se siete preoccupati di sembrare troppo ‘unti’, è possibile applicare l’olio direttamente in spiaggia. Insieme a telo e crema solare, mettete in borsa anche una bottiglietta di olio di cocco e una spazzola.

Arrivati in spiaggia, distribuite bene l’olio sui capelli aiutandovi con la spazzola. L’olio formerà una patina sui capelli, e impedirà al sale, e soprattutto ai raggi solari, di rovinarli.

Ora potrete prendere il sole senza preoccuparvi di rovinare la vostra chioma.

Lavate accuratamente i capelli una volta tornati a casa. Saranno morbidissimi, idratati e lucenti!