L’estate sta arrivando e se vogliamo iniziare ad indossare scarpe aperte come sandali e ciabatte dobbiamo assolutamente curare i nostri piedi. Sicuramente l’ideale è farsi una pedicure al mese da un operatore specializzato, ma non tutti vogliono spendere denaro per questo servizio.

A casa nostra, se seguiamo delle accortezze, possiamo anche avere degli ottimi risultati e ottenere dei piedi morbidi, bellissimi e con uno smalto perfetto.

Oggi vogliamo vedere qual è il segreto per mettere lo smalto sulle unghie dei piedi senza sbavature perfetto come quando andiamo dall’estetista.

Senza sbavature e a lunga durata

Abbiamo visto in che modo iniziare una pedicure di bellezza e benessere in questo articolo. Dopo aver usato sostanze ammorbidenti e lenitive per la pelle dei piedi possiamo concludere in bellezza mettendo uno smalto colorato sulle unghie.

Se vogliamo mettere lo smalto però dobbiamo fare molta attenzione a farlo bene per evitare disastri e sbavature che vanificheranno un lungo lavoro. Se vogliamo una pedicure senza sbavature dobbiamo curare ogni passaggio essendo precise e facendo molta attenzione.

Innanzitutto dobbiamo metterci in un luogo luminoso, mai farlo al buio.

Poi dobbiamo sederci comode e creare un separa-dita con della carta igienica. Dobbiamo arrotolare la carta e separare le dita in modo che non si tocchino tra loro.

Ora possiamo limare le unghie e dare loro la forma che vogliamo. Poi con una lima dobbiamo delicatamente limare la superficie dell’unghia: in questo modo lo smalto durerà più a lungo perché aderirà meglio all’unghia.

È questo il segreto per mettere lo smalto sulle unghie dei piedi senza sbavature perfetto come quando andiamo dall’estetista

Adesso possiamo passare lo strato di vernice trasparente e aspettare che si asciughi.

Una volta asciutto possiamo iniziare a passare lo smalto colorato. Dobbiamo essere precise ma non è un problema se sbaviamo. È soprattutto molto importante riempire tutta l’unghia e non lasciare nessuno spazio bianco.

Quando lo smalto sarà asciutto possiamo correggere lo smalto sbavato con un cotton fioc o uno stuzzicadenti a cui abbiamo attaccato del cotone imbevuto di acetone.

Dopo questo passaggio possiamo passare uno strato di smalto trasparente e un top coat lucido per un effetto a lunga durata.

I nostri piedi sono ora pronti per essere esibiti e per fare invidia a chiunque!