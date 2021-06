In cucina sono ormai tanti metodi alternativi che stiamo sperimentando per variare la nostra dieta e mangiare dei cibi salutari.

Esiste un tipo di grano duro essiccato e spezzato che è ricco di fibre e contiene importanti nutrienti per la salute. Ci stiamo riferendo al bulgour o bulghur, un tipico grano del Medio Oriente, molto simile al cous cous e facile e versatile da preparare. Anche se è consigliato introdurlo nella propria dieta, per via dei molteplici benefici che questo presenta, in realtà non è salutare per tutti.

Il bulgour, come già detto, deriva dal grano precotto e una volta cucinato assume una consistenza molto simile alla quinoa o al cous cous.

Utilizzato principalmente per la preparazione di piatti come il tabulè, grazie al suo alto contenuto di fibre ci aiuta a regolarizzare il transito intestinale.

Si possono creare altri piatti altrettanto gustosi con questo cereale dai chicchi irregolari. Possiamo preparare delle deliziose zuppe, delle melanzane ripiene, delle polpette o utilizzarlo anche per il porridge a colazione.

Nonostante la sua versatilità, per alcuni questo cereale non è affatto indicato, soprattutto se si soffre di questa diffusa intolleranza. Il bulgour contiene glutine e per questo motivo non è indicato come alimento per chi è celiaco.

Benefici per chi non soffre di questa diffusa intolleranza

Non tutti sanno che questo cereale che deriva dal grano precotto non è adatto a chi soffre di questa diffusa intolleranza. Ma eccezion fatta per chi soffre di celiachia, introdurre il bulgour nella propria dieta apporta molti benefici al nostro organismo.

Questo è ricco di vitamina A, importante per la salute della pelle e dei capelli, per la crescita delle ossa, per la vista e altro. I sali minerali principali che questo cereale contiene sono: il ferro, il calcio, il potassio, il sodio eccetera.

Inoltre il bulgour è in grado di tenere sotto controllo i livelli di zucchero e favorisce la perdita di peso poiché è un alimento altamente saziante. Anche se non consigliato in caso di celiachia, i benefici per chi non soffre di questa diffusa intolleranza sono molteplici.