In casa strofinacci e federe dei cuscini non mancano proprio mai.

In modo particolare gli strofinacci essendo molto pratici ed utili sono presenti in grandi quantità.

Utilizzati per asciugare mani, pentole e padelle, e dunque assorbendo l’acqua in eccesso, si bagnano frequentemente e subito.

Oltre a sporcarsi facilmente sono anche fonte di batteri e dunque vengono sostituiti spesso.

Quando oramai sono diventati scoloriti, vecchi e non asciugano più bene, oppure semplicemente per voglia di acquistarne di nuovi, i precedenti vengono buttati via.

Così come accade per le federe, sempre presenti in grandi quantità nei cassetti ma spesso andate fuori moda, spaiate o usurate.

Esistono però facili e creative idee per rendere ancora utili strofinacci e federe riutilizzandoli e trasformandoli in nuovi oggetti o capi d’abbigliamento.

Modi semplici e originali per non gettare più vecchie federe e strofinacci

Riutilizzo federe

Da una vecchia federa si può realizzare una comoda e pratica sacca per panni, per contenere oggetti, giocattoli, mollette per la biancheria o come shopping bag.

Per realizzare un sacchetto, con un po’ di ago e cotone, basterà inserire all’estremità aperta della federa un cordoncino o un elastico colorato.

Possono tornare molto utili le federe con cerniera, come comodi raccoglitori di giocattoli da riporre in ceste o nell’armadio.

Oppure come originale sacca del pane, provvedendo ad eliminare la parte in eccesso, tagliando nel senso della lunghezza, per poi cucire congiungendo le due estremità.

Ideali per conservare il pane avanzato e riporlo nella dispensa.

Quelle in cotone generalmente possono essere utilizzate per detergere superfici delicate come parquet e marmo, oppure per eliminare fastidiosi aloni.

Riutilizzo strofinacci

Molto creativi e particolari sono anche i vari riutilizzi dei strofinacci da cucina.

Basterà ritagliare sul tessuto dei quadrati per rivestire barattoli o tappi delle confetture fatte in casa, oppure foderare dei cestini porta pane.

Molto carini come tovagliette da colazione, magari per chi è più pratico con ago e cotone, può cucire alle estremità orli decorativi.

Un’idea per riciclare i vecchi strofinacci è quella di creare comode e morbide basi per le cucce degli amici pelosi, si possono cucire fra loro più canovacci per creare utili e pratiche copertine.

Senza escludere ovviamene il loro uso come comodi e pratici panni per la polvere.

Erano questi alcuni modi semplici e originali per non gettare più vecchie federe e strofinacci, con idee geniali e pratiche.