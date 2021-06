Settembre segna un momento importante per i televisori perché si passa ad un nuovo standard di segnale televisivo. Tutti devono allora conoscere il test sulla TV da fare entro settembre 2021 per sapere se il nuovo digitale ci costringe a buttarla o cambiarla con il bonus che fa risparmiare

Il test sulla TV da fare entro settembre 2021

In termini tecnici si passa dalla codifica MPEG 2 alla MPEG4. Significa che i televisori più vecchi non vedranno più nessun canale come già oggi non vedono quelli in HD, alta definizione. Il test da fare è semplice. Basta andare col telecomando sul canale 200 che è proprio il canale test della Mediaset. Va bene anche il canale test della RAI che è il 100. Se appare la scritta Test HEVC Main 10, significa che quella tv continuerà a funzionare anche con il nuovo segnale digitale.

Cosa fare se non appare quella scritta

Quella tv potrebbe non funzionare più con il nuovo digitale. Ma c’è un ultimo test da fare prima di buttarla.

Si può provare a resettare e risintonizzare tutti i canali della tv per poi andare di nuovo sui canali test 100 o 200. Se appare la scritta Test HEVC Main 10 si può stare tranquilli. La tv è da tenere.

La data di acquisto del televisore è un indice importante

In teoria i modelli di TV acquistati dopo il 2017 dovrebbero essere già predisposti per la nuova tecnologia digitale. Ci sono però dubbi per le tv di formato piccolo oppure per quelle di prezzo molto basso.

Chi non vuole sostituirla dovrà applicare un decoder esterno, come era già successo con il primo passaggio al primo tipo di segnale digitale. Il decoder esterno non è una bellezza ed ha comunque un costo. Allora è saggio ed opportuno valutare anche il prezzo di acquisto di una tv nuova.

Il bonus TV – Decoder

Ecco che scatta il bonus Tv fino a 50 euro per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro. Il modulo per chiederlo si scarica dal sito del MISE.