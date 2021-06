La chiusura della settimana in corso potrebbe far scattare un rialzo di circa il 90% rispetto ai livelli attuali sul titolo Prima Industrie

La chiusura della settimana in corso potrebbe far scattare un rialzo di circa il 90% rispetto ai livelli attuali in quanto il titolo potrebbe chiudere sopra la resistenza in area 23,15 euro. Questo livello rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che potrebbe portare le quotazioni di Prima Industrie su fino in area 43,7 euro (III obiettivo di prezzo). Il potenziale rialzista, quindi, è molto importante e queste prime fasi del rialzo sono decisive per capire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Ovviamente la mancata rottura della resistenza indicata potrebbe portare a una repentina inversione con conseguente ripresa della spinta ribassista.

Dal punto di vista dei fondamentali tutti i parametri sono in linea, o leggermente peggiori della media del settore. Se, invece, si guarda al fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow si scopre che Prima Industrie è sottovalutato del 40% circa. C’è, poi, un altro aspetto che rende il titolo molto interessante. Gli utili sono attesi crescere in media dell’80% all’anno per i prossimi tre anni. Questo livello di crescita è oltre un fattore 3 superiore a quello del settore di riferimento nello stesso periodo di tempo.

La chiusura della settimana in corso potrebbe far scattare un rialzo di circa il 90% rispetto ai livelli attuali: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prima Industrie (MIL:PRI) ha chiuso la seduta del 3 giugno a quota 23,8 euro in ribasso dell’1,86% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Approfondimento

