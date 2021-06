Non si pensa mai al pesce quando si guarda un lago o un fiume. Sarà perché il mare è sconfinato ed è facile credere che il miglior pesce sia quello di acqua salata. Sicuramente più sapido del cugino, è considerato ingiustamente di categoria minore, ma non di certo meno importante. Pochi infatti sanno che il pesce di acqua dolce non solo ha spesso carni pregiate dal gusto delicato, ma anche molto nutritive. Ed in particolare è questo il pesce più digeribile e magro perfetto per anziani e bambini.

In particolare il pesce di acqua dolce ha spesso carni pregiate dal gusto delicato, ma anche molto nutritive, ricche di omega-3.

In particolare il pesce di acqua dolce (quasi sempre) ha pochissimi grassi saturi ed è consigliatissimo per chi segue diete ipocaloriche. Inoltre il prezzo economico lo fa diventare un must per l’alimentazione settimanale.

In particolare, il pesce cui gli esperti fanno riferimento è la tinca. La sua carne è molto magra e per questo molto digeribile e adatta per bambini, anziani e per chi segue una dieta dimagrante. Si pensi che a 100 grammi di tinca corrispondono circa 79 calorie. Tuttavia, se ne consiglia un uso moderato per chi soffre di insufficienza renale, a causa delle elevate quantità di acido urico in essa contenute. Pochi conoscono la sua bontà e la sua ricchezza, infatti ha tantissime proteine e sali minerali, come fosforo e omega-3.

Insomma questo pesce apporta notevoli benefici al benessere dell’organismo, proprio come i pesci di acqua salata. Questo pesce oltre ad essere povero di calorie e di grassi, è ricco di acidi grassi polinsaturi che apportano importanti benefici al sistema nervoso. Pertanto mangiare pesce di lago oltre che economico vuol dire apportare notevoli nutrienti al nostro corpo consentendogli anche una facile digestione.