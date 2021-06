Noi italiani pensiamo sempre di avere un’alimentazione equilibrata, nutriente e sana, ma in realtà commettiamo quasi tutti un grande errore. Gli italiani infatti mangiano molto poco pesce, spesso non ne conoscono le varietà e non sanno cucinarlo.

Le statistiche ci dicono che mangiamo 25 kg di pesce all’anno. Un dato in linea con la media europea ma al di sotto di altre grandi nazioni mediterranee.

Eppure questo alimento è importante per la nostra salute e andrebbe consumato un paio di volte a settimana. Per questo oggi vedremo qual è il pesce migliore da mangiare, senza mercurio, economico e facilissimo da cucinare.

Una famiglia perfetta per la nostra salute

Se vogliamo inserire il pesce nella nostra dieta per seguire le indicazioni dell’OMS dobbiamo tenere in considerazione che non tutti i pesci sono uguali dal punto di vista nutrizionale.

I pesci di grosse dimensioni situati in alto nella catena alimentare come il pesce spada o il tonno tendono ad accumulare molte sostanze nocive per l’uomo come il famigerato mercurio.

A questo rischio devono prestare attenzione i consumatori soprattutto le donne in età fertile. Ma in che modo evitare questo rischio?

Secondo le fondazioni che si occupano di prevenzione del cancro dobbiamo scegliere pesci di piccole dimensioni, situati in basso nella piramide alimentale, come ad esempio il pesce azzurro. I pesci di questa famiglia sono l’alice, lo sgombro, l’acciuga, la sarda, il suro e molti altri ancora.

É questo il pesce migliore da mangiare, senza mercurio, economico e facilissimo da cucinare

Ma il cosiddetto pesce azzurro ha molti altri vantaggi: è molto economico e facilissimo da cucinare. Si prepara letteralmente in cinque minuti e ha bisogno di poco condimento.

Se siamo dubbiosi possiamo provare, per preparare delle sarde è sufficiente mettere un po’ d’olio in padella, un po’ di soffritto e stendere le sarde deliscate: in cinque minuti saranno pronte, con tutto il loro sapore e la loro salubrità.