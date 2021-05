Ecco 5 varietà di pesce azzurro poco conosciute e molto economiche per avere in tavola delle pietanze di stagione freschissime.

Il pesce è uno dei cibi della salute alla base della dieta mediterranea. La possibilità di ricevere Omega3, aminoacidi essenziali e altri minerali, lo rendono importantissimo per il nostro organismo. Tuttavia, quando ci ritroviamo tra i banconi del pescivendolo, alla fine compriamo sempre i soliti pesci. Tonno, orata, pesce spada, spigola, salmone.

Pochi sono quelle persone che si spingono a provare altre varietà. Ma non sanno che stanno perdendo la possibilità di sapori eccezionali a un prezzo molto più basso dei pesci più comuni. Ecco 5 varietà di pesci poco conosciuti e molto economici per avere in tavola delle pietanze di stagione freschissime.

Pesci azzurri sinonimo di bontà

Della nobile famiglia delle Scombridae, l’alletterato ha un nome alquanto strano. Si può trovare in tutto il Mar Mediterraneo e nell’Atlantico. Si distingue dai tonni per dei particolari segni sul dorso. La sua carne è gustosissima, perfetta per cotture al forno o in padella, crudo o scottato come una bistecca. Solitamente viene venduto col nome di palamita.

Ancora un pesce azzurro poco conosciuto. La lampuga non vive in profondità e si pesca solitamente a traina o con la tecnica della piattaforma con foglie di palma. Ha origini tropicali e non ha squame. È molto semplice cucinarla: la sua carne è delicata ottima per il crudo di pesce, tartare, sushi, ma per cotture veloci come cartocci con pomodorini e capperi.

Molto comune nei nostri mari, ha la particolarità di essere ermafrodita. Nasce maschio e diventa femmina dopo qualche anno dalla nascita. La sua carne è eccellente e si presta a svariate cotture. Ma il modo migliore per gustarla è alla griglia, dove si sprigionano tutti gli aromi marini.

Ecco un pesce che potrebbe non invitarci per il suo aspetto. Il centrolofo esiste nella varietà viola e in quella nera. Questo pesce è abbastanza raro e si pesca solo in Liguria e nello Stretto di Messina. La sua carne, però, è considerata tra le più pregiate del mondo ittico. Viene anche detto “ricciola di fondale” per la sua somiglianza con la specie. La sua carne rosa è adatta a molte cotture e ha un sapore delicato.

Il Mar Mediterraneo ne è ricco. Il cicerello è un piccolo pesce che vive in banchi e si nutre di zooplancton. La cattura avviene con delle grandi reti dalla maglia fine. In Sicilia, tra novembre e marzo, si ama gustarlo fritto dopo averlo infarinato con una spruzzata di limone. Il suo costo è davvero minimo, ma il sapore fa impazzire chiunque mangi un boccone di questi pescetti fritti.

