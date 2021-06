Nonostante le riaperture che i paesi dell’Unione Europea stanno portando avanti, quest’estate gli Italiani in grande maggioranza rimarranno all’interno dei confini nazionali per le vacanze. Si tratta di un’ottima cosa, in quanto ora più che mai è necessario far ripartire l’economia del Paese, cominciando anche dal turismo.

Altro che sacrificio

E a dirla tutta non si tratta certo di un sacrificio. D’altronde abbiamo la fortuna di vivere in uno dei Paesi più belli del mondo, che offre paesaggi di ogni tipo, e totalmente diversi tra loro. Per questo oggi vogliamo dare un suggerimento ai nostri Lettori in cerca d’ispirazione per le vacanze estive, svelando un posto paradisiaco che si trova in Sicilia. Infatti scopriamo perché rimane sbalordito chi scopre questa spiaggia italiana dall’aria tropicale contornata da palme e natura ma lontana dal turismo di massa.

Cala dell’Uzzo

Nei fiabeschi territori della riserva dello zingaro, in Sicilia, si trova un posto incredibilmente suggestivo che regala a chi lo visita una sensazione di pace e armonia a dir poco piacevole. Stiamo parlando di Cala dell’Uzzo. Ciò che rende speciale questo luogo è la presenza di palme e vegetazione che crescono indisturbate attorno alla spiaggia, dandoci l’impressione di stare oltreoceano.

Inoltre, data la scarpinata necessaria per arrivarci, Cala dell’Uzzo non rientra nelle rotte turistiche più affollate, e questo le dona un punto in più. In quanto ci si potrà rilassare e, soprattutto, godere il silenzio ascoltando il rumore del mare. Se una lunga e suggestiva camminata non spaventa, e si apprezza una spiaggia paradisiaca su un mare cristallino, questo luogo entra sicuramente nella lista dei posti da vedere. Ecco dunque perché rimane sbalordito chi scopre questa spiaggia italiana dall’aria tropicale contornata da palme e natura ma lontana dal turismo di massa.