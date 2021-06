È tempo di pensare e progettare le tanto meritate vacanze. Allora cosa c’è di più bello se non andare in un posto dove ci si può sentire come dei veri re, o meglio dei faraoni? I consulenti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustrano le meraviglie di un posto che tutti, almeno una volta nella vita, dovremmo vedere.

Mare da favola e pesci colorati in resort lussuosi da 1.000 euro a settimana a famiglia e il sogno delle piramidi. In un luogo dove il mito si fonde con il massimo relax e di cui tutti rimangono letteralmente innamorati. Stiamo parlando delle meraviglie dell’antico Egitto e del mar Rosso con la sua splendida barriera corallina. In Egitto, infatti, si possono trovare resort extra lusso, a prezzi davvero imbattibili. E, inoltre, godere di un mare da favola con le mille specie di pesci colorati che si possono ammirare facendo snorkeling. Infatti, ci sono migliaia di resort tra Sharm el-Sheikh, Marsa Alam e Hurghada.

L’Egitto è sicuramente una meta conosciuta, ma spesso si pensa che una vacanza fuori porta di questo tipo sia molto costosa. Niente di più errato. Infatti, eccetto i periodi di alta stagione e hotel esclusivi, sul web si potranno trovare prezzi che partono addirittura da 300 euro a persona. Se poi vogliamo un resort lussuoso, una famiglia di due persone o con bambini, può arrivare a spendere per una settimana all-inclusive circa 1.000 euro. Il prezzo, però, è solo uno dei tanti motivi per andare in questo pezzo di paradiso chiamato mar Rosso. Un bagno nelle tiepide acque, infatti, consente di scoprire la barriera corallina più bella del mondo. E ciò tanto per gli incredibili colori dei suoi coralli che per le miriadi di pesci che nuotano intorno senza alcuna paura.

Le meraviglie dell’Egitto

Un altro motivo? Nuotando non sarà difficile imbattersi in creature mitiche e millenarie come le tartarughe e l’ormai quasi estinto dugongo. Sarà un’esperienza unica unire le bellezze naturali del mare con l’incredibile storia secolare egiziana. Come nell’articolo “Comignoli delle fate, il mare più blu d’Europa, ecco dove viaggiare con spese contenute di soggiorno e vitto e fare una vacanza da favola”. In particolare, andare a Sharm el-Sheikh ci consentirà, con poche ore di pullman, di ritrovarci a curiosare nell’enigmatica quanto spettacolare piana di Giza. Le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e la Sfinge faranno da sfondo ai nostri ricordi più cari, con migliaia di selfie. Le stesse distanze separano Marsa Alam o Hurghada dall’incredibile terra dei faraoni, Luxor.

