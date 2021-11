Anche in inverno la scelta dei capi da indossare è basilare. Ci si può sbizzarrire nell’abbinamento di maglioni o camicie, pantaloni o gonne, cappotti o giubbini. Anche il colore è importante. Ormai, pure nella stagione fredda si possono osare colori più accesi. Un capo che è sempre molto amato e ritorna spesso in tendenza è il pantalone di pelle. Questo tipo di pantalone esalta la femminilità ed è davvero comodo.

Fantastici pantaloni sexy che valorizzano le donne a 20 e 50 anni ora tornano di moda in materiale ecologico

Il pantalone di pelle in questa stagione è tornato di moda, ma in una versione davvero innovativa. Infatti, accanto a quelli di pelle e similpelle sintetica, ci sono i pantaloni green e vegan. La ricerca è puntata ad avere una produzione sempre meno ad impatto negativo sull’ambiente. Da qui, la scelta di molte case di moda di trovare una soluzione adatta anche ai capi di abbigliamento.

La pelle ecologica non sintetica viene prodotta utilizzando soprattutto fibre vegetali. Queste provengono essenzialmente da scarti di frutta, grano, a volte anche da funghi. Tra i frutti, molto utilizzate sono le bucce di mele, uva e anche l’acqua di cocco o il mais. La scelta “cruelty free” di molte aziende in questo campo fa in modo che ci siano meno allevamenti di animali da cui ricavare la pelle. Inoltre, nella lavorazione, ci sono meno emissioni di sostanze inquinanti.

Tanti modelli tra cui scegliere

I modelli tra cui scegliere sono tanti. Abbiamo quelli affusolati, la versione leggings, oppure dritti. Gli intramontabili jeans svasati a zampa di elefante trovano nella pelle vegana un valido concorrente. Per quanto riguarda i colori, si va dal classico nero al colore sabbia o marrone, ma non mancano quelli rosso ciliegia o animalier. I prezzi variano molto, si trovano anche abbordabili in tanti siti noti di ecommerce online.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, si sa che sono davvero molto versatili. Si possono indossare con camicia bianca e giacca, oppure giubbino, magari anch’esso in finta pelle. Bello l’accostamento con cappotti di lana, magari in una nuance che richiama quella del pantalone oppure in netto contrasto, come il bianco col nero. Per quanto riguarda, poi, in particolare quelli color ciliegia, molto d’impatto l’accostamento col viola. Ma si può andare anche sul classico, con camicia bianca, capospalla nero oppure rosato. Per quanto riguarda le calzature, le immancabili scarpe col tacco alto sono quelle che slanciano e valorizzano ancor più questo capo ad ogni età.

Quindi, i fantastici pantaloni sexy che valorizzano le donne a 20 ma anche a 50 anni ora tornano di moda in materiale ecologico.