Se c’è un problema psicologico comune in moltissime persone di tutto il mondo è la depressione. Cambiamenti sociali, momenti negativi della nostra vita ma anche periodi di stress possono peggiorare considerevolmente l’umore. Se abbiamo perso la fiducia in noi stessi e ci sentiamo giù di morale, non abbattiamoci. Perché la cura esiste, e non si parla sempre di assumere farmaci.

Certo, nei casi più gravi si propone sempre di farsi visitare e consigliare dal proprio medico. Qualora il problema non sia così marcato, invece, esiste un piacevolissimo passatempo che può risollevare il morale perduto. Questa divertente attività combatte depressione e cattivo umore migliorando la propria autostima.

Rimedi e consigli per sentirsi meglio

Il problema della depressione non è irrisolvibile. Per porvi rimedio ci vengono in soccorso diversi consigli, dei quali abbiamo già parlato su larga scala nei nostri articoli. Per esempio si potrebbe partire dall’alimentazione. Salmone, uova e carne di pollo ci possono dare una mano, così come le nocciole e il cioccolato (senza abusarne ovviamente). Tutti questi alimenti contribuiscono ad aumentare i livelli di serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”.

L’esercizio fisico è poi un’ottima soluzione per migliorare il nostro stile di vita. Una semplice camminata o una corsetta improvvisata sono delle abitudini salutari che tutti potremmo adottare. Ma la soluzione che ci farà restare di stucco ce la offre un’altra attività.

Il passatempo che tutti dovremmo iniziare a praticare per sentirci più allegri e felici con noi stessi è il ballo. Secondo questo studio, infatti, danzare può diventare un’arma efficace per prevenire o ridurre la depressione. Non a caso esiste una vera e propria cura al riguardo, la danzaterapia.

Il ballo offre il vantaggio di essere solitamente un’attività di coppia ed estremamente sociale. In più aumenta la sicurezza nei propri mezzi e ci dà l’opportunità di fare nuove conoscenze. Non importa che tipo di danza vogliamo praticare.

Se ciò non dovesse bastare, ballare sembra possa portare altri benefici mentali, aumentando la memoria e prevenendo la demenza senile. Senza poi dimenticare che, al pari di un qualsiasi altro sport, migliora la salute del cuore e aiuta a perdere peso.