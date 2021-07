È questo il miglior ortaggio che fa bene al cuore, contrasta il diabete e abbassa il colesterolo 

Generalmente le insalate sono le protagoniste di tutte le tavole durante il periodo estivo, fresche, leggere e ideali in tutte le occasioni.

Molto apprezzate da chi vuole mantenersi in forma e seguire diete ipocaloriche, proprio per il loro basso contenuto di calorie.

Esistono diverse tipologie di insalate, ma quella che si distingue maggiormente dalle altre, non solo per il suo caratteristico sapore, ma anche per le sue proprietà digestive e terapeutiche, è la rucola.

Dal gusto piccante e pungente, buona da mangiare, ottima per insaporire piatti, può essere mangiata sia cruda sia cotta.

Un ortaggio conosciuto e molto apprezzato fin dai tempi dell’antichità come potente afrodisiaco, oggi molto apprezzato non solo in cucina ma anche per le sue diverse capacità benefiche.

È uno degli alimenti più ricchi di fibre, ferro, fosforo, magnesio e potassio, ricco di sali minerali.

Ha proprietà digestive e disintossicanti.

Dunque é questo il miglior ortaggio che fa bene al cuore, contrasta il diabete e abbassa il colesterolo, utilizzato in molteplici ricette.

Il consumo di rucola abbassa la pressione, questo é quanto stabilito da una ricerca effettuata nell’Universita di Pisa.

Infatti quando le foglie di rucola vengono tagliate e masticate, generano un principio attivo che è in grado di rilassare la muscolatura dei vasi sanguigni e di abbassare dunque la pressione arteriosa.

Un valido rimedio naturale contro la pressione alta, malattie cardiovascolari, utile nel trattamento del diabete.

Inoltre la rucola così come anche altre verdure crocifere, essendo ricca di fibra, aiuta a mantenere in buona salute il colon, combattendo stitichezza.

Infatti il consumo di maggiori fibre contribuisce ad abbassare il colesterolo cattivo.

La sua efficacia viene confermata anche nella prevenzione di alcuni tumori al colon, seno e prostata.

Comunque è sempre consigliabile per qualsiasi dubbio o parere consultare il proprio medico.

