È questo il metodo geniale per mantenere i fiori freschi recisi in vaso come appena comprati ed evitare di buttarli un giorno dopo l’acquisto.

I fiori sono l’oggetto di arredo più colorato ed inebriante di una casa. Profumano, danno colore, ci mettono di buon umore e spesso sono proprio i nostri preferiti.

Ma quante volte capita che dopo averli acquistati nemmeno il tempo di portarli in casa e riporli in vaso che questi sono già diventati secchi e flosci? Ma è questo il metodo geniale per mantenere i fiori freschi recisi in vaso come appena comprati.

In questo breve articolo infatti vogliamo proporre una soluzione facile e veloce per goderci i nostri bouquet il più al lungo possibile.

Infallibili trucchetti per allungare la vita del bouquet

Il trucco è semplicissimo. Basterà riporre all’interno del vaso in cui metteremo i nostri bellissimi fiori all’incirca 1 L di acqua a cui aggiungere 3 cucchiai di zucchero, che rappresenterà il nutrimento e 2 cucchiai di aceto che invece farà da antibatterico naturale. Il gioco è fatto.

Qualche altra piccola regola ci garantirà un risultato ancora più duraturo.

Mettere il vaso in un luogo fresco e non esposto a raggi diretti e calore eccessivo, che farebbe appassire i fiori in men che non si dica.

Mantenere l’acqua sempre fresca ed eliminare eventuali marciture che farebbero proliferare funghi e batteri. Aggiungere dei cubetti di ghiaccio nell’acqua potrebbe aiutarci nell’intento.

L’acqua, inoltre, va cambiata tutti i giorni ed in estate possiamo addirittura cambiarla 2 volte al giorno.

È importante non riempire il vaso oltre la metà ed eliminare ogni eventuale foglia sotto il livello dell’acqua che marcirebbe, favorendo ed accelerando la morte dell’intero bouquet.

Ad ogni cambio di acqua recidere lo stelo di 1 cm in modo obliquo con delle apposite forbici pulite. Lo stesso vale per i fiori già marciti.

Eventualmente per aumentare la durata dei fiori recisi è possibile anche ricorrere ad appositi conservanti specifici acquistabili dal fioraio stesso.

È questo il metodo geniale per mantenere i fiori freschi recisi in vaso come appena comprati ed evitare di buttarli un giorno dopo l’acquisto.

