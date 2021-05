Specchi d’acqua calma e cristallina. L’immaginario del paesaggio lagunare dona immediatamente una sensazione di silenzio e pace. Il lago e la natura che lo circonda sono protagonisti. E chi non vorrebbe immergersi in un posto così.

Eppure, seppur l’Italia ne sia ricca, i laghi del nostro Bel Paese sono una meta meno frequentata rispetto alle località di mare. E non parliamo solo dei grandi laghi di Garda, il Maggiore, del lago di Como. Sono i meno conosciuti a nascondere incantevoli paesaggi, attorniati da vegetazione e piccoli e accoglienti paesi, fattorie e aziende che producono prodotti eccezionali.

In questo articolo si propone un weekend diverso, all’insegna di specchi d’acqua limpida, sport, passeggiate e tanto relax. Queste sono le 3 meravigliose mete italiane low cost per un weekend al lago immersi nella natura e nel confort.

In Trentino Alto- Adige

Il lago Nembia si trova al centro dell’Oasi Naturalistica che porta il suo nome. Se si cerca natura incontaminata e riparo dal caos delle città, questo è il luogo perfetto. Il paesaggio si staglia tra colline rocciose abitate dai camosci, baite tipiche, sentieri anche per i più piccoli e un lago azzurro. Qui c’è la possibilità di sperimentare la pesca lagunare e vari altri sport. Questo lago, infatti, grazie al particolare microclima della zona in cui si trova, non ghiaccia mai.

Sempre in Trentino nasce il lago di Caldonazzo, in Valsugana. Ricco di paesini circondati da frutteti, è il lago perfetto per chi ama sport come la canoa, lo sci nautico e il wind surf. Si potrà godere delle pietanze e prodotti tipici del Trentino e di serenità assoluta. Molti i B&B e le casette in legno tipiche per accogliere i turisti a prezzi contenuti.

L’Umbria e il Trasimeno

Qui le sfumature blu del lago si fondono col verde delle colline. Il lago Trasimeno è immerso in un paesaggio languido, dove si alternano castelli, borghi, colli di viti, isolotti e ristorantini di pesce fresco.

Tra le attività più interessanti il pescaturismo, le passeggiate panoramiche a piedi e in bicicletta, la vela e il museo del vetro a Piegaro. Tanti gli agriturismi biologici che offrono pacchetti completi e mezza pensione. La scelta è vasta e l’anima non può che ringraziare.

Un parco nazionale e un lago immerso nel verde. Stiamo parlando dell’Arvo, lago artificiale nel cuore della Sila selvaggia. La Calabria ci regala un luogo di foreste e borghi medievali. Attorno al lago possibilità di lunghe passeggiate, percorsi in bici, parco giochi attrezzati e tour in pedalò e battello. Molte le opportunità di trovare agriturismi che offrono colazioni sane con prodotti locali. Presente un’oasi WWF.