Siamo in primavera, gli alberi sono fioriti e molti di noi amano abbellire la casa con fiori recisi. Sia che li compriamo in negozio che li raccogliamo in campagna i fiori recisi hanno bisogno di una cura particolare se vogliamo che durino e restino belli a lungo.

Oggi vediamo assieme come i fiori recisi saranno perfetti e profumati per molti giorni se useremo questo trucco.

Un trucco infallibile

Tutti noi amiamo decorare casa nostra con dei bei mazzi di fiori colorati e profumati. Molti fiori che troviamo nelle nostre campagne sono profumatissimi e inondano le nostre stanze con il loro profumo inebriante, come questa rosa di cui abbiamo parlato in questo articolo, per esempio.

Ma molto spesso dopo poche ore i nostri fiori recisi perdono vigore e muoiono.

Sicuramente una cosa importante è tagliare via le foglie del gambo e cambiare ogni giorno l’acqua.

In molti sono soliti aggiungere il bicarbonato di sodio all’acqua, che potrebbe impedire ai batteri di proliferare e fa vivere più a lungo i nostri fiori.

I fiori recisi saranno perfetti e profumati per molti giorni se useremo questo trucco fenomenale

Una tecnica innovativa consiste nel mettere delle bustine monodose di una polverina formulata appositamente per fare durare a lungo i fiori.

Spesso queste polverine vengono vendute dai fiorai specializzati e sono state studiate per nutrire nel migliore dei modi i nostri fiori idratandoli adeguatamente.

Se disciogliamo la polverina di nutrimento in acqua vedremo come l’acqua dei fiori resterà sempre limpida e trasparente.

Questa tecnica è veramente funzionale, perfetta per far durare a lungo i fiori. Non ha senso usare metodi improvvisati che potrebbero fare danni: affidiamoci alla scienza e ai prodotti formulati apposta per essere efficaci, i risultati saranno incredibili.