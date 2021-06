In questo periodo dell’anno in molti stanno sognando la spiaggia dorata su cui spaparanzarsi in assoluto relax. Noi italiani siamo molto fortunati perché il nostro Paese offre località paradisiache a pochi chilometri da casa nostra.

In questo articolo abbiamo parlato di una spiaggia incredibile per la sua bellezza e il suo colore rosa, ma oggi spiegheremo perché è questo il mare italiano con l’acqua più calda per bagni caldi e rilassanti anche in vacanza.

Bagni relax come alle terme

Il Mediterraneo è uno dei mari più caldi che ci sono per la sua struttura chiusa e riparata. Lo sappiamo bene se abbiamo fatto il bagno in altre zone del mondo, come l’Oceano Atlantico o quello Indiano, molto più freddi del Mare Nostro.

Ma nel Mediterraneo esistono località più calde e altre meno calde, e oggi noi vogliamo svelare quali sono le spiagge con l’acqua più calda.

Innanzitutto dobbiamo spiegare che chi vuole l’acqua più calda dovrebbe fare il bagno a settembre, dopo tre mesi in cui l’acqua ha assorbito il caldo.

È questo il mare italiano con l’acqua più calda per bagni caldi e rilassanti anche in vacanza

Poi dobbiamo sapere che le temperature più alte nel nostro Paese si raggiungono nel Golfo di Catania e a Pantelleria con l’acqua che tocca i 27°C. L’acqua tocca i 26°C anche nel mar Ionio e nel Golfo di Napoli.

Temperature più fredde invece nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure con le temperature minime in Corsica, attorno ai 23°C.

Ora che sappiamo quanti gradi è l’acqua del nostro mare possiamo organizzare le nostre vacanze in base ai nostri gusti e alle nostre esigenze. Se amiamo nuotare nell’acqua fredda per rinfrescarci dobbiamo tenere a mente che non dappertutto l’acqua è fresca uguale. Anche se durante i giorni di canicola è sufficiente un bagno.