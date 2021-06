In questo periodo dell’anno molti di noi sono alla ricerca di oasi di pace e di tranquillità per trascorrere le vacanze. Il nostro Paese per fortuna ci offre decine di luoghi da cartolina che niente hanno da invidiare a località famose in giro per il mondo.

Per chi ama il mare in Italia abbiamo spiagge di tutti i tipi, da quelle con la sabbia nera a quelle in cui è possibile nuotare coi pesci, quelle isolate e quelle piene di servizi e comodità.

Oggi però vogliamo parlare del perché è incredibile ma questa spiaggia dalla sabbia di color rosa confetto unica al mondo si trova proprio in Italia.

Una perla sarda da vedere almeno una volta nella vita

La spiaggia di cui parliamo oggi è famosa per vari motivi. Innanzitutto per la sua bellezza incontaminata naturale e la presenza di flora e fauna selvatiche perfettamente preservate.

Poi per il colore della sua sabbia che la rende unica nel suo genere. Si tratta infatti di una spiaggia di colore rosa, che si trova sull’isola di Budelli in Sardegna nell’arcipelago della Maddalena.

La sabbia di questa spiaggia splende di un colore rosa confetto grazie alla presenza dei gusci calcarei di un organismo detto foraminifero.

Questa spiaggia fa parte di un parco naturale nazionale e per questo l’accesso è ristretto. Non è possibile accedervi, sostare né farci il bagno ma si può ammirare al mare arrivando con un’imbarcazione a 70 metri dalla riva.

Una bellezza proibita, quindi, accessibile solo ai più fortunati che avranno la possibilità di navigare in queste acque pure ed incontaminate. Dalla barca potremmo ammirare la sabbia rosa e godere di tutta l’unicità di questa spiaggia unica al mondo che si trova proprio in Italia!