Il buon cibo spesso non è dietetico. Vero, però questa idea è anche frutto di un preconcetto, ossia l’idea che quando si cucina qualcosa di leggero e dietetico, si debba rinunciare al sapore e al piacere.

Non è così. Chiaramente se si vuole restare leggeri non si può abbondare con olio, grassi e soffritti.

C’è però una soluzione.

Ecco qual è il trucco facile e salutare per restare leggeri e non rinunciare ai piaceri della tavola: spezie ed erbe aromatiche

Le spezie e le erbe aromatiche non fanno per niente male, anzi nella maggior parte dei casi sono benefiche per il nostro organismo. Se si deve preparare un’insalata mista, un filetto di merluzzo al vapore, delle verdure bollite o un petto di pollo alla piastra, non è detto che si debba rinunciare al gusto. Condire queste pietanze soltanto con il sale e un filo d’olio è un po’ triste. Aggiungere spezie e erbe aromatiche renderà il tutto un vero e proprio trionfo di sapore, senza rendere il piatto minimamente più pesante.

Abbinamenti

Ecco dunque dei suggerimenti pratici per le papille gustative e per rimanere in forma allo stesso tempo.

Il primo abbinamento è con verdure. Il consiglio in questo caso è quello di attingere al vasto mondo delle spezie orientali. Una semplice zucchina bollita condita con del curry sarà tutta un’altra cosa. Un misto di patate, finocchi e carote al vapore, se condite con del buon garam masala, diventeranno subito più interessanti. Per l’insalata, invece, si può usare la salsa di soia.

Le spezie sono buone abbinate anche con la carne bianca, come pollo e coniglio. Il consiglio è quello di usare la paprika piccante o meglio affumicata. Con questo trucchetto un triste petto di pollo alla piastra diventerà una danza di aromi.

Per il pesce il suggerimento invece è quello di usare erbe aromatiche in grande quantità, dal prezzemolo al rosmarino, dal timo alla salvia. Un merluzzo al vapore cotto con abbondante rosmarino sembrerà un piatto da re.

Perciò ecco qual è il trucco facile e salutare per restare leggeri e non rinunciare ai piaceri della tavola: abbinare spezie ed erbe aromatiche agli alimenti per restare leggeri, ma senza rinunciare al sapore.