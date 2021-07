L’estate è la stagione che ci regala i frutti più profumati e deliziosi. Oltre ad essere molto buoni, alcuni di essi sono anche molto utili per proteggere il nostro organismo.

Sempre più studi dimostrano l’utilità dell’alimentazione per contrastare malattie anche gravi. In un precedente articolo abbiamo spiegato come proteggersi da diabete e colesterolo alto grazie a questo frutto.

Oggi invece spieghiamo che è questo il golosissimo frutto estivo migliore per ridurre glicemia e pressione alta. Approfittiamo di questa stagione per mangiarlo ogni giorno e proteggere il nostro organismo. Scopriamo insieme di che frutto si tratta, i suoi straordinari benefici e perché è così utile assumerlo ogni giorno.

È quello che afferma uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition and Food Science. Un team di scienziati iraniani ha studiato gli effetti degli antociani sui rischi cardiovascolari.

Gli antociani sono dei pigmenti vegetali contenuti nei fusti di alcune piante, fiori e frutti. Questi pigmenti sono presenti anche nelle amarene.

Lo studio ha coinvolto 19 donne diabetiche. Prima dello studio, questi soggetti hanno fatto dei controlli su peso, pressione e valori ematici. A queste donne è stato chiesto di assumere per un periodo di 6 settimane 40 milligrammi di succo concentrato di amarena.

Alla fine del periodo di osservazione, i soggetti hanno ripetuto gli stessi esami effettuati prima della sperimentazione.

I risultati

Dopo sei settimane, terminato il periodo di osservazione i soggetti coinvolti hanno avuto un significativo calo di peso. Inoltre, i valori della pressione sanguigna e del colesterolo totale sono diminuiti in modo considerevole.

Questo studio dimostra che il consumo giornaliero di 40 milligrammi di succo di amarena porta dei grandi benefici. Infatti, questo aiuta a perdere peso, a ridurre la pressione sanguigna, trigliceridi e glicemia.

Questi fattori sono molto importanti per ridurre i rischi di malattie cardiovascolari. Lo studio ha individuato come responsabili di questi benefici gli antociani contenuti nel succo di amarena.

Le amarene

Le amarene sono frutti deliziosi ricchi di antociani. Gli antociani sono i pigmenti contenuti in questi frutti che appartengono al gruppo dei flavonoidi. Oltre ad essere i responsabili del colore di questi frutti, gli antociani fanno bene alla salute.

Sono questi a rendere le amarene dei frutti dalle proprietà antiossidanti. Infatti, oltre alle proprietà emerse dallo studio iraniano, questi servono a ridurre i radicali liberi. Inoltre, gli antociani aiutano a mantenere in salute le cellule e i tessuti del nostro organismo.