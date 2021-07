Questa incredibile pianta dalle foglie appuntite conferisce all’abitazione l’aspetto di una villa curata e dal tocco quasi esotico. Talvolta, però, basta un attimo per notare un generale ingiallimento delle foglie senza comprenderne facilmente la motivazione. L’ingiallimento delle foglie è una richiesta di aiuto da parte della pianta, che occorre imparare a comprendere e soddisfare. Se le foglie della cycas ingialliscono, bisogna agire al più presto in questi modi precisi, perché spesso si tratta di una carenza di tipo nutrizionale. Esistono, però, diverse tipologie d’ingiallimento e occorrerà riconoscerle tutte per capire il modo migliore di agire.

Perché la cycas fa le foglie gialle e cosa vuole comunicare

La prima causa di un generale ingiallimento delle foglie è la clorosi ferrica, ossia la mancanza di un adeguato livello di ferro nel terreno. Questo è normalmente collegato a un’eccessiva acidità di pH del terreno o a una presenza eccessiva di calcio. Entrambi questi fattori incidono negativamente sulla presenza di ferro nel terreno in cui cresce la cycas. In questo caso la foglia non diventa interamente gialla, perché le venature restano abbastanza verdi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un altro simbolo della mancanza di ferro è che la pianta non diventa immediatamente gialla. Essa attraversa prima dei cambi di colorazione, che da verde vivo la portano a un verde acido, per poi terminare con il giallo. In caso di mancanza di ferro, basterà somministrare un prodotto che lo reintegri, seguendo le dosi indicate in confezione e i periodi di applicazione.

Allora se le foglie della cycas ingialliscono bisogna agire al più presto in questi modi precisi

Quando invece la cycas presenta foglie interamente sbiadite a metà tra un verde chiaro e un giallo, la causa è la mancanza di azoto. In questo caso la pianta farà fatica anche a crescere e bisognerà agire con un prodotto in grado di colmare la mancanza di azoto.

Altre volte la causa è una mancanza di magnesio e di altri Sali minerali. In questo caso la clorosi (ovvero l’ingiallimento) avviene principalmente sulla punta delle foglie e solo dopo si sposta al centro della superficie fogliare. Anche in questo caso è opportuno agire con un prodotto specifico.

Altre cause che dipendono da errori di coltivazione

Gli ultimi due casi di clorosi non riguardano carenze nutrizionali, ma solo distrazioni di chi coltiva la cycas. Potrebbe ingiallire perché ha bisogno di un rinvaso per beneficiare di più spazio per la crescita delle radici. La causa, inoltre, potrebbe essere un’irrigazione eccessiva, perché la cycas ha bisogno di acqua solo quando il terreno è secco.

Approfondimento

Ecco invece come agire con l’ingiallimento e arricciamento delle foglie del limone.