Vi sono alcuni momenti dell’anno in cui tendiamo a lasciarci andare un po’ di più. Giorni di relax e tranquillità, durante i quali abbiamo bisogno di staccare la spina e non pensare troppo.

Uno di questi periodi dell’anno è sicuramente quello delle vacanze estive. Ma proprio in queste giornate molti di noi fanno meno attenzione a quello che mettono in tavola, esponendosi ad un disturbo molto fastidioso.

Il rimedio a questo comune disturbo

Ogni problematica di salute è diversa e ogni disturbo ha necessità di una cura adeguata prescritta da un medico. Alcuni disturbi non troppo gravi, come il reflusso gastro faringeo, possono però a volte essere alleviati attraverso delle corrette abitudini alimentari. Per questo motivo è preferibile fare attenzione a quali alimenti mangiamo con frequenza.

Le categorie facili da ricordare per combattere il reflusso senza troppi sforzi

Durante la stagione più calda dell’anno si tende a prestare meno attenzione a quello che si mette in tavola. Ed è proprio in questi momenti che si rischia di venir disturbati da un disturbo molto diffuso tra gli italiani. Ecco perché oggi vogliamo presentare le categorie facili da ricordare per combattere il reflusso senza troppi sforzi.

Queste categorie, riportate anche dall’Humanitas, sono tre e possono essere tranquillamente associate ad un piccolo semaforo. Il colore verde rappresenta i cibi che possono essere mangiati serenamente, l’arancione quelli in cui limitarsi e il rosso quelli da evitare:

Categoria verde: i cibi consigliati su cui non limitarsi sono i carboidrati integrali e le verdure. Via libera anche alla carne bianca escludendo però quella di maiale e quella di agnello.

Categoria arancione: Meglio invece limitarsi sul cioccolato e mangiare poche uova, eliminando soprattutto quelle fritte. Attenzione anche ai latticini, delle quali è consigliato consumare le versioni magre, ad esempio la ricotta;

Categoria rossa: Sono invece da evitare gli alimenti grassi, che sono problematici da digerire e causano appesantimento. Allo stesso modo sono da evitare i cibi acidi, tra i quali in particolare il caffè e gli agrumi.

Ovviamente questi sono dei consigli alimentari generali che non possono in alcun modo sostituire un parere medico rispetto a questa problematica di salute.

