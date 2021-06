Con il caldo asfissiante soprattutto nelle ore di punta è sconsigliato stare sotto al sole poiché può causare, non solo eritemi, ma anche cali di pressione. La situazione potrebbe aggravarsi se già si soffre di ipotensione, ossia un mantenimento di pressione arteriosa bassa rispetto al normale. Questo accade quando i valori della massima scendono al di sotto dei 90 mmHg e quando quelli della minima al di sotto dei 60 mmHg.

Il caldo e la disidratazione, specialmente in estate, contribuiscono all’abbassamento della pressione arteriosa poiché i vasi sanguigni si dilatano ulteriormente. Si consiglia un’assunzione giornaliera di almeno 2l d’acqua, di mangiare sano e ridurre l’assunzione di carboidrati. Almeno non mangiarne in abbondanza.

Cosa fare in caso di pressione bassa

Se improvvisamente siamo soggetti ad un abbassamento della pressione sanguigna, si consiglia di stendersi immediatamente e sollevare le gambe. Se si è da soli aspettare il tempo necessario per riprendersi e concentrarsi a controllare la respirazione. Se si è in compagnia, farsi aiutare con acqua e un po’ di sale per aumentare la pressione.

È questo il frutto da scegliere per chi soffre di pressione bassa soprattutto in estate

Anche l’alimentazione è importante per controllare e mantenere la pressione arteriosa ai livelli normali. Si consiglia l’assunzione di frutta, la quale presenta di per sé un livello di zuccheri “buoni”. La frutta consigliata da assumere è quella di stagione, soprattutto le banane. Ciò nonostante, non tutti lo comprano ma è questo il frutto da scegliere per chi soffre di pressione bassa soprattutto in estate. Stiamo parlando del dattero che grazie alle sue proprietà regola la pressione ed evita cali di zuccheri nel sangue. Si tratta di un frutto energico e zuccherino, ricco di vitamine e sali minerali.

