Gli italiani hanno sempre amato il cinema e i film e sono da sempre assidui frequentatori delle sale. In passato, milioni di italiani ogni anno affollavano le sale, spesso assieme alla propria famiglia. Negli ultimi decenni questa tendenza si è capovolta e sempre meno persone frequentano i cinema, soprattutto con la diffusione delle piattaforme di streaming. Oggi gli italiani preferiscono rimanere a casa a vedere serie TV e sitcom e le sale spesso sono vuote.

Oggi faremo un viaggio nel passato e parleremo del film che, secondo alcune statistiche, è quello che ha contato più spettatori in Italia. Infatti, è questo il film più visto nella storia italiana che ha appassionato più di quindici milioni di persone.

I grandi classici ispirati ai romanzi storici

Sin dalla sua comparsa, il cinema è stata una forma d’arte popolare e accessibile. Autori e registi hanno creato prodotti ispirati alla storia e alla letteratura, per coinvolgere più persone possibili. In passato venivano realizzati molti meno film e gli spettatori erano molto di più.

È per questo motivo che nella classifica dei film più visti nel nostro Paese i primi trenta sono tutti del secolo scorso. Il film di cui parleremo oggi è addirittura uscito nel 1956, ovvero più di sessanta anni fa.

Stiamo parlando di Guerra e pace di King Vidor, ovviamente tratto dal libro del grande romanziere russo Tolstoj.

È questo il film più visto nella storia italiana, un classico da recuperare per emozionarsi assieme a tutta la famiglia

Il film vede come protagonisti Audrey Hepburn, Vittorio Gassman ed Henry Fonda, assieme a comprimari celeberrimi. Nelle tre ore e più di film veniamo trasportati in Russia in epoca napoleoniche e seguiamo le peripezie di Natasha e Andrej, sullo sfondo della guerra.

Questo film ha emozionato e fatto sognare i nostri nonni e i nostri genitori e farà anche appassionare noi e la nostra famiglia. Non ci resta che affittarlo o guardarlo in streaming, magari dividendolo in due puntate per la lunghezza. Potremmo creare un’atmosfera piacevole e rilassante e iniziare la visione. Questo capolavoro non ci deluderà, ma anzi ci stupirà con la sua attualità.

