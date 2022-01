Negli ultimi anni Netflix ha ampliato gli orizzonti tanto da far arrivare le sue produzioni fino al grande schermo. Recentemente molti avranno sentito parlare dell’ultimo film di Paolo Sorrentino “è stata la mano di Dio”, prodotto da Netflix appunto. Il regista non ha bisogno di presentazioni e ancora una volta riesce a lasciare l’impronta nel pubblico grazie al suo stile inconfondibile. Il film, autobiografia romanzata di Sorrentino, ha fatto molto parlare di sé non solo per l’intimità del racconto, ma anche per l’inserimento nella short list per gli Oscar.

Non è la prima volta che Sorrentino si trova in lizza tra i candidati per il premio Oscar. Già infatti nel 2014 riuscì a trionfare a Hollywood con La grande bellezza, film che conquistò il cuore della critica americana con rimandi felliniani.

Tuttavia non è la prima volta che una produzione Netflix conquista il favore della grande critica. È il caso del film del 2018 “Roma “del regista Alfonso Cuaron.

Questa toccante commedia in bianco e nero parla di una famiglia messicana degli anni ’70 e della loro vita nel quartiere Colonia Roma. Il regista ha come intento quello di raccontare il disagio di una realtà difficile come Città del Messico e quanto il divario sociale possa essere soffocante. Meravigliosa regia e fotografia, hanno concesso a Roma di farsi notare e vincere l’ambita statuetta Oscar come miglior film straniero e come miglior regista.

Oltre agli Oscar, Roma vinse molti altri premi diventando, fino a qualche settimana fa, il film Netflix più premiato di sempre. Una nuova uscita, però, ha recentemente sottratto il primato a Roma diventando in assoluto il film Netflix con più premi vinti, ben 21.

Grande prestazione degli attori

Stiamo parlando de “Il potere del cane” per la regia di Jane Campion, regista neozelandese, già vincitrice di un Oscar nel ’94. È questo il film Netflix più premiato di sempre, da vedere assolutamente perché potrebbe sbancare agli Oscar grazie allo splendido cast.

Benedict Cumberbatch e Jesse Plemmons, sono due fratelli ereditieri nel Montana del 1925.

L’arrivo di una donna (Kirsten Dunst) romperà gli equilibri delle loro vite facendo emergere tutti gli aspetti peggiori di un uomo dei primi del ‘900.

Sebbene il ritmo non sia particolarmente incalzante, la bravura degli attori vale indubbiamente di vedere questo film. Ulteriore nota di merito è la splendida fotografia e l’uso della camera da presa utilizzata sempre con grande maestria.

