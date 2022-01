L’inverno è il tempo delle zuppe. Non c’è niente di meglio che sedersi a tavola davanti a una profumatissima zuppa fumante per fare il pieno di energia in maniera salutare e scacciare il freddo dalle ossa. Spesso però, la preparazione di una buona zuppa può richiedere anche tempi abbastanza lunghi. Non sempre riusciamo a preparare una bella zuppa spesso quanto vorremmo. Ma in realtà esiste un trucco per avere la nostra zuppa sempre pronta in pochi secondi e a portata di mano: basta congelarla.

Oggi parliamo di una ricetta molto semplice, profumatissima e cremosa: una zuppa perfetta da congelare e avere sempre pronta.

Questa zuppa cremosa e profumatissima è un pasto completo perfetto da congelare e avere sempre pronto

Ma di quale zuppa stiamo parlando? Si tratta della zuppa con lenticchie rosse e fagioli. È una zuppa cremosissima e davvero profumata, ispirata alla tradizione nordafricana, che però noi possiamo modificare secondo i nostri gusti. Gli ingredienti principali sono cipolla, pomodoro, lenticchie, fagioli e, ovviamente, una generosa quantità di spezie. Questa zuppa cremosa e profumatissima è un pasto completo, perfetto da congelare e avere sempre pronto.

Ingredienti

Ecco cosa servirà:

tre pomodori maturi di media grandezza;

una cipolla bianca o gialla grande;

un bicchiere di lenticchie rosse decorticate;

una scatoletta di fagioli borlotti precotti;

brodo vegetale q.b.;

zenzero in polvere;

peperoncino;

cumino;

cardamomo;

un ciuffo di prezzemolo fresco;

sale e pepe q.b.;

olio di oliva q.b.

Preparazione

La preparazione è davvero molto semplice, non occorrono strumenti particolari. Mettiamo sul fuoco una pentola capiente e antiaderente con un filo d’olio. Quando l’olio è caldo, mettiamo nella pentola le spezie, che andranno leggermente tostate. Aggiungiamo quindi lo zenzero, il cardamomo, il cumino e il peperoncino. Mischiamo bene con un cucchiaio di legno e teniamo sempre d’occhio la pentola in modo che le spezie non si brucino.

Nel frattempo, sbucciamo e tagliamo la cipolla e i pomodori. Mettiamoli in un frullatore e frulliamoli finemente. Aggiungiamoli poi nella pentola. Ora aggiungiamo anche del brodo vegetale e le lenticchie e i fagioli ben sciacquati. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo cuocere a fuoco lento fino a quando le lenticchie risulteranno ben cotte e molto morbide. A fine cottura, aggiungiamo il prezzemolo fresco tagliato grossolanamente. La nostra zuppa è pronta.

Congeliamola in monoporzioni

Questa zuppa così profumata è perfetta per essere messa nel freezer in vaschette monoporzioni ed estratta alla bisogna per un pasto davvero ricchissimo di nutrienti e proteine, che fa impazzire le papille gustative.

Se abbiamo poco tempo per cucinare e siamo alla ricerca di piatti che si prestano ad essere congelati, ecco altri tre suggerimenti semplici e salutari.